8月25日(日)、安田レイの<Rei Yasuda “through my VOICE” Premium Live 2024 at Billboard Live TOKYO>が開催された。2023年7月3日のソロデビュー10周年を記念し始動したカバー動画企画「through my VOICE」をテーマにした一夜限りのプレミアムライブだ。「though my VOICE」のライブバージョンとして、自身のルーツミュージックやリスペクトするアーティストの楽曲を交えた幅広い年代の名曲が、ピアノ(クレハリュウイチ)、バイオリン(NAOTO)という特別編成で披露された。ライブは煌びやかなピアノとバイオリンの音色に導かれ、客席からステージへと繋がる階段から安田レイが登場、観客に手を振りながらステージへと向かった。





















■Rei Yasuda “through my VOICE” Premium Live 2024 at Billboard Live TOKYO(1st stage)

1.夏の終わりのハーモニー(Cover)

2.プラスティック・ラブ(Cover)

3.Mirror

4.golden hour(Cover)

5.Love Is A Long Game(Cover)

6.やさしい気持ち(Cover)

7.First Love(Cover)

8.きみのうた

9.Easy On Me(Cover)

10.Ray of Light

11.Not the End

12.Sir Duke(Cover)

13.Brand New Day

■Rei Yasuda “through my VOICE” Premium Live 2024 at Billboard Live TOKYO”(2nd stage)

1.夏の終わりのハーモニー(Cover)

2.プラスティック・ラブ(Cover)

3.Mirror

4.If Ain't Got You(Cover)

5.Love Is A Long Game(Cover)

6.やさしい気持ち(Cover)

7.マイ・ウェイ(Cover)

8.each day each night

9.Easy On Me(Cover)

10.Ray of Light

11.Not the End

12.Good As Hell(Cover)

13.Brand New Day

<Rei Yasuda Live Tour 2024-2025 "Invisible Stitches">

2024年11月1日(金)

京都・京都磔磔 18:30 open / 19:00 start(全自由/整理番号付/税込/ドリンク代別)

2024年11月15日(金)

北海道・札幌時計台ホール19:00 open / 19:30 start(全自由/整理番号付/税込)

2024年11月22日(金)

福岡・LIV LABO 18:30 open / 19:00 start(全自由/整理番号付/税込/ドリンク代別)

2024年11月29日(金)

愛知・名古屋Live & Lounge Vio 18:30 open / 19:00 start(全自由/整理番号付/税込/ドリンク代別)

2024年12月1日(日)

宮城・誰もしらない劇場16:30 open / 17:00 start(全自由/整理番号付/税込/ドリンク代別)

2025年1月12日(日)

大阪 梅田シャングリラ 16:30 open / 17:00 start(全自由/整理番号付/税込/ドリンク代別)

2025年1月19日(日)

東京 渋谷クラブクアトロ 16:15 open / 17:00 start(全自由/整理番号付/税込/ドリンク代別)

チケット情報 https://w.pia.jp/t/yasudarei-t/

<Rei Yasuda Live Tour 2024-2025 "Invisible Stitches" 〜Over the Moon〜>

2024年11月24日(日)コニカミノルタプラネタリアTOKYO DOME1(有楽町マリオン9階)

1st Stage 14:00 open / 14:30 start

2nd Stage 17:00 open / 17:30 start

一律 7,700円(税込)※整理番号付き自由席

FC先行特典:ミート&グリート+オリジナルポストカード(サイン入り)

チケット先行受付・一般販売期間

ticket board先行受付(抽選)

期間:2024年8月24日(土)10時00分〜9月1日(日)23時59分

※本先行受付は ticket board にご登録いただければどなた様でもご応募いただけます。

https://ticket.tickebo.jp/sn/yasudarei_tb

一般販売(先着)

期間:2024年9月14日(土)10時00分〜

※予定枚数に達し次第受付を終了します。

https://ticket.tickebo.jp/sn/yasudarei_ip

※先行販売、一般販売いずれの場合も特設サイトに記載されている注意事項を必ずご確認の上お申込みください。

※ticket boardをご利用いただくために会員登録(無料)が必要です。

※ticket boardに記載の応募規定(枚数/席種等)及び、申込に際しての注意事項をご確認の上ご応募下さい。

※本公演の座席は整理番号付きの自由席となります。

※未就学児童は入場不可、小学生以上はチケットが必要となります。

<安田レイ・ツアー>

・広州 12月11日(水)20:00

音声共和Livehouse @音声共和Live

・上海 12月14日(土)19:30

久事・@上海商城劇院

北京 12月15日(日)20:00

・@福浪LIVEHOUSE ・福

【チケット】現在発売中

【チケット購入先】@秀動

【購入リンク】 http://t.cn/A68HptcH

【チケット価格】

VIP 680元

正規価格 660元(ペアチケット 3802)/ 380元

早鳥価格 580元(ペアチケット 3202)/ 320元

【VIPチケット特典】

(1)優先入場権

(2)公演終了後、安田レイのサイン会と記念写真撮影会に参加できます

1曲目は井上陽水・安全地帯の「夏の終わりのハーモニー」。夏の終わりにぴったりな一曲だ。そしてクラップと共にスタートしたのは竹内まりやの「プラスティック・ラブ」。ステージと客席に一体感が生まれる。近年、シティポップの代表曲として世界中で話題となった楽曲だ。夏の終わりを告げるかのように、どこか懐かしく、どこか儚くしっとりとした雰囲気が会場を包み込んだ。「今日は色々なカバー曲や、オリジナル曲を届けていきます」と観客に語り掛け、MCを終えると雰囲気は一転、安田の代表曲ともいえる「Mirror」を歌唱。10年前の2014年にリリースされた曲だが、今回、ピアノとバイオリンによるアレンジで、現在の大人っぽい魅力を引き出すような一曲になっていた。続いて夕焼けを感じさせる照明に照らされながらJVKEの「golden hour」と、Amy Winehouseの「Love Is a Long Game」をしっとりした歌声と共に観客へ届けた。このセクションで初めての洋楽カバー披露となったが、安田自身も楽曲制作の際には、ルーツにもなっている海外アーティストにインスパイアを受けることも多いという。続いて、安田が尊敬し大好きというChara「やさしい気持ち」、宇多田ヒカル「First Love」を披露。この2曲は、カバー動画企画 “through my VOICE”でも既に公開されているお馴染みの楽曲だ。生の歌声、ピアノ、バイオリンの生演奏と合わせて聞くとまた一段も二段も壮大で美しく聞こえる。改めて五感でリアルに感じることができるライブの良さを痛感する。自身の楽曲「きみのうた」を歌い終えると「この会場でこの曲が歌えるのは本当に幸せです。そして、今年2024年は、年末年始に単独ツアー、そして楽曲制作もしています。今年はチャレンジングな年にしたい。」と語った。いよいよライブは終盤に差し掛かり、2024年、羽生結弦をはじめとする世界のトップスケーター達と共演し、今回のNAOTOとのコラボレーションのきかっけともなったイベント<Fantasy on Ice>でも披露されたAdeleの「Easy On Me」を歌いあげると、安田が地上波ドラマ、劇場版ともに挿入歌を担当した『君と世界が終わる日に』から「Ray of Light」「Not the End」を披露した。「Ray of Light」は2024年2月にリリースされた楽曲だが、以前から安田が「早くワンマンライブで歌いたい」と語っていた1曲だ。鬼気迫る力強いオリジナルアレンジとは違う、アコースティックアレンジでこの曲を堪能できるのもビルボードでのライブの魅力だ。この3曲を歌い終えると「ありがとうございます。何度も言わせてください。幸せです。今年は是非これから始まるツアーでみなさんとたくさん会いたいです」と語った。前セクションの雰囲気からは一転、「ここからは楽しい曲で盛り上がっていきたいと思います」と、スティーヴィー・ワンダーの「Sir Duke」を披露。イントロからクラップで会場の観客を巻き込み、軽快な雰囲気と安田のハッピーなオーラが会場を包みこんだ。最後の1曲は安田自身の楽曲「Brand New Day」。ライブが終わる名残惜しい気持ちもあるが、笑顔で新しい日々のスタートを切ることができるようなこの楽曲の歌詞に後押しされ、明るく、幸せに満ちた空気の中、「皆さんありがとうございました〜!楽しかった〜」と想いを伝え、ライブは幕を降ろした。約80分間に渡ったステージは、安田が向き合ってきた音楽と今までの軌跡、そしてこれから彼女が歩む未来への期待が高まるライブとなった。2024年11月から2025年にかけては、ワンマンライブツアー<Rei Yasuda Live Tour 2024-2025 "Invisible Stitches">を控えている。このライブタイトルは「透明な糸で繋がっているみんなの気持ちを私の歌で縫い合わせるようなライブにしたい」という安田の思いを込めてつけられたものだ。京都・北海道・福岡・愛知・宮城・大阪・東京などの国内各地での公演に加えて、12月には、広州・上海・北京3都市で開催される初の中国ツアーも決定している。