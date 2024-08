薬師丸ひろ子が、6年ぶりのオリジナルアルバムとして1月にリリースした『Tree』を待望のアナログレコード化。10月23日に発売される。『Tree』は、いしわたり淳治、岡田惠和、兼松衆、松井五郎、松本俊明などの作家陣に加え、新たに安藤裕子、葛谷葉子、最果タヒ、堀込高樹(KIRINJI)、水野良樹(いきものがかり)、村松崇継、やくしまるえつこ(相対性理論、ティカ・α名義)など多彩なジャンルの豪華作家陣を迎え制作。配信シングルとしてリリースされた冨田恵一プロデュース「素敵をあつめて」、2023年の全国ツアーで初披露され多くの感動を呼んだ薬師丸ひろ子作詞による「時の道標みちしるべ」、さらに世界的人気ボーイソプラノユニット、LIBERAとの夢のコラボレーションが実現した「きみとわたしのうた(featuring LIBERA)」を収録。小鐵徹のカッティングによるLPアナログレコード重量盤2枚組でのリリースとなる。

リリース情報











『Tree』発売日︓2024年10月23日形態︓(2LP重量盤)VIJL-60325〜6/5,500円(税込)*リバーシブルジャケット仕様【Special Site】 https://www.jvcmusic.co.jp/yakushimaru/収録曲︓Side A1. 今日(詞︓薬師丸ひろ子 曲︓安藤裕子 編曲︓冨田恵一)2. 愛することにもし疲れても(詞︓いしわたり淳治 曲︓葛谷葉子 編曲︓河野伸)3. きみとわたしのうた(featuring LIBERA)(詞︓岡田惠和 曲・編曲︓村松崇継)Side B1. きみの月光(詞︓最果タヒ 曲︓松本俊明 編曲︓兼松衆)2. 水色星座(詞︓最果タヒ 曲︓ティカ・α 編曲︓兼松衆)3. 素敵をあつめて(詞︓いしわたり淳治 曲︓堀込高樹 編曲︓冨田恵一)Side C1. Love Letter(詞・曲︓水野良樹 編曲︓坂本昌之)2. はるか(詞︓松井五郎 曲・編曲︓村松崇継)3. 時の道標みちしるべ(詞:薬師丸ひろ子 曲・編曲:兼松衆)Side D1. 皆勤賞Bonus Track2. Come Back To Me 〜永遠の横顔