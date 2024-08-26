2ndアルバム『my dream box』(KiT Ver.)



発売日：9月7日（土）価格：4,500円（税込）販売場所・ストア：「BLUE ROSE TOUR 2024」国内会場（台湾・韓国公演は未定）ポニーキャニオンショッピングクラブeill OFFICIAL STORE・仕様・内容物Album Package（外箱）KiTSquare Card（6枚入り）Photocard（全6種のうちランダム1種）取扱説明書・収録内容music1.革命前夜2.happy ever after3.フィナーレ。4.Baby, with u5.77(feat. LUSS)6.HIGHLIGHT7.happy ending8.BAE9.2510.WE ARE11.CHEAT LIFE(feat. punchnello)(prod. by GRAY)12.プレロマンス13.スキ14.dream box・KiT Ver. Special Contentseill Special Photo for KiTeill Special Movie for KiT※KiT収録音源関しまして10月9日（水）デジタルリリースのeill 2nd Album「my dream box」（デジタルアルバム）と音源収録内容は同様になります。※楽曲追加スケジュール9月7日（土）〜9月24日（火）までは、アルバム収録曲のうち既配信楽曲をお聴きいただけます。9月25日（水）に「革命前夜」がKiT内に追加されます。10月9日（水）に残りの新曲がKiT内に追加されます。※KiT Ver. Special Contentsに関しまして10月9日（水）にKiT内に追加されます。Special Contentsの収録内容は後日発表・先着購入特典「BLUE ROSE TOUR 2024」の会場グッズ販売、または、ポニーキャニオンショッピングクラブ、またはeill OFFICIAL STOREにて「my dream box(KiT Ver.)」をご購入のお客様に、1個につき1つ着せ替えジャケットをプレゼント