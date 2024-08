eillが、10月9日にリリースするメジャー2ndアルバムの詳細情報を解禁した。『my dream box』と銘打たれた本アルバムは、現在大ヒット配信中の恋愛リアリティ番組Amazon Original『ラブ トランジット』シーズン2主題歌の「happy ever after」をはじめ、同番組のシーズン1の主題歌となっている「happy ending」や、2022年公開の映画『夏へのトンネル、さよならの出口』の主題歌「フィナーレ。」、挿入歌「プレロマンス」など、前作アルバム以降、eillの2年間のヒットソングと新曲を含む全14曲が収録される。

2ndアルバム『my dream box』(デジタルアルバム)



アルバム配信日:10月9日(水)

「革命前夜」先行配信:9月25日(水)

収録内容:

1.革命前夜

2.happy ever after

3.フィナーレ。

4.Baby, with u

5.77(feat. LUSS)

6.HIGHLIGHT

7.happy ending

8.BAE

9.25

10.WE ARE

11.CHEAT LIFE(feat. punchnello)(prod. by GRAY)

12.プレロマンス

13.スキ

14.dream box

2ndアルバム『my dream box』(KiT Ver.)



発売日:9月7日(土)

価格:4,500円(税込)

販売場所・ストア:

「BLUE ROSE TOUR 2024」国内会場(台湾・韓国公演は未定)

ポニーキャニオンショッピングクラブ

eill OFFICIAL STORE



・仕様・内容物

Album Package(外箱)

KiT

Square Card(6枚入り)

Photocard(全6種のうちランダム1種)

取扱説明書



・収録内容

music

1.革命前夜

2.happy ever after

3.フィナーレ。

4.Baby, with u

5.77(feat. LUSS)

6.HIGHLIGHT

7.happy ending

8.BAE

9.25

10.WE ARE

11.CHEAT LIFE(feat. punchnello)(prod. by GRAY)

12.プレロマンス

13.スキ

14.dream box



・KiT Ver. Special Contents

eill Special Photo for KiT

eill Special Movie for KiT



※KiT収録音源関しまして

10月9日(水)デジタルリリースのeill 2nd Album「my dream box」(デジタルアルバム)と音源収録内容は同様になります。

※楽曲追加スケジュール

9月7日(土)〜9月24日(火)までは、アルバム収録曲のうち既配信楽曲をお聴きいただけます。

9月25日(水)に「革命前夜」がKiT内に追加されます。

10月9日(水)に残りの新曲がKiT内に追加されます。

※KiT Ver. Special Contentsに関しまして

10月9日(水)にKiT内に追加されます。

Special Contentsの収録内容は後日発表



・先着購入特典

「BLUE ROSE TOUR 2024」の会場グッズ販売、または、ポニーキャニオンショッピングクラブ、またはeill OFFICIAL STOREにて「my dream box(KiT Ver.)」をご購入のお客様に、1個につき1つ着せ替えジャケットをプレゼント



<BLUE ROSE TOUR 2024>グッズ情報

ロングスリーブTシャツ (WHITE/GRAY) 5,500円(税込)

ワンサイズ(着丈:約75cm、身幅:約56cm、肩幅:約56cm、袖丈:約65cm)

eill HOME towel 2,500円(税込)

クリアポーチ 1,600円(税込)

チャーム付きカラビナ 1,300円(税込)

BLUE ROSE ホテルキーホルダー 1,000円(税込)

eillくじ 800円(税込)

A賞:サイン入りロングTシャツ

B賞:マグカップ

C賞:チャーム(全6種のうち1点)

D賞:ステッカーセット

E賞:缶バッジセット

チェキ風ランダムステッカー 500円(税込)※会場限定商品、当たり付き

(ランダム商品のため、絵柄はお選びいただけません。)

eill Major 2nd Album『my dream box 』(KiT Ver.) 4,500円(税込)

<BLUE ROSE TOUR 2024>国内公演

9/7(土)宮城・仙台darwin

開場16:30/開演17:00



9/14(土)愛知・名古屋ボトムライン

開場17:30/開演18:30



9/15(日)石川・金沢AZ

開場16:30/開演17:00



9/20(金)大阪・心斎橋BIGCAT

開場17:30/開演18:30



9/21(土)福岡・福岡DRUM Be-1 ※ソールドアウト

開場18:30/開演19:00



9/23(月・祝)広島・広島セカンドクラッチ

開場16:30/開演17:00



9/27(金)北海道・札幌Sound Lab mole

開場16:30/開演17:00



10/18(金)東京・東京国際フォーラム ホールC ※ソールドアウト

開場18:00/開演19:00



・料金・券種

[東京公演以外] スタンディング(整理番号付き) 6,500円(税込)

[東京公演] 指定席 6,500円(税込)

お一人様4枚まで(分配可)

※未就学児のみでの入場不可。

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売/譲渡禁止

※東京公演以外、別途ドリンク代



・チケット一般販売受付中

ぴあ:https://w.pia.jp/t/eill-t/

e+:https://eplus.jp/eill/

ローソンチケット:https://l-tike.com/eill/

<BLUE ROSE TOUR 2024>追加公演

・eill BLUE ROSE TOUR 2024 in TAIPEI(台湾公演)

開催日:2024年11月3日(日)

開場時間:17:00

開演時間:18:00(時間調整の可能性あり)

会場:Hana Space

※チケット販売に関する詳細は後日発表



・eill BLUE ROSE TOUR 2024 in SEOUL(韓国公演)

開催日:2024年11月23日(土)、11月24日(日)

開場時間:18:00

開演時間:19:00

会場:musinsa garage



・チケット購入に関して

韓国で発行のクレジットカードより購入

https://tickets.interpark.com/goods/24011015

韓国以外の国で発行のクレジットカードより購入

https://www.globalinterpark.com/ja/product/24011015?prdNo=24011

※11月23日(土)と11月24日(日)は、それぞれ公演内容が異なります。

関連リンク

◆eill オフィシャルサイト

◆eill オフィシャルYouTubeチャンネル

◆eill オフィシャルTikTok

新曲は、LAで現地のアーティストと共に制作された「HIGHLIGHT」や、タイで活躍しているエレクトロ・ヒップホップ/ポップデュオLUSSをフィーチャリングに迎えて制作された「77(feat. LUSS)」など、国際色豊かな作品に加えて、数多くのアーティストへ楽曲提供しヒット曲を生み出してきたシンガーソングライターの坂詰美紗子と共に制作された「Baby, with u」など、様々なジャンルの音楽が入り混じったまさにdream boxのような作品となっている。また、毎月連続リリースとして9月25日に先行配信されることが発表されていた楽曲のタイトルは、今作のリード曲にもなる「革命前夜」に決定した。さらに、今回のフィジカル盤には、音楽や映像を楽しむための全く新しいキーホルダー型のガジェットである「KiT」としてリリースされることが発表された。『my dream box』(KiT Ver.)は、9月7日からスタートする全国ツアー「BLUE ROSE TOUR 2024」の初日に合わせて販売がスタート。国内の各ツアー会場(台湾・韓国公演は未定)、ポニーキャニオンショッピングクラブ、eill OFFICIAL STOREにて、限定販売される予定だ。従来のCDとは一線を画すように、スマホアプリと連携することで音楽をはじめとした様々なコンテンツが楽しめる新しいデバイスとなっている「KiT」の収録内容や仕様などの詳細は、本日オープンしたメジャー2ndアルバム『my dream box』特設サイトに記載されている。また、『my dream box』(KiT Ver.)を購入すると、先着で着せ替えジャケットが付いてくる。「BLUE ROSE TOUR 2024」国内会場販売とポニーキャニオンショッピングクラブとeill OFFICIAL STOREにて、それぞれ絵柄の違う着せ替えジャケットが先着で付いてくるので、こちらも配布が終了になる前にぜひ購入欲しい。そして、<BLUE ROSE TOUR 2024>のツアーグッズラインナップも本日公開された。ツアースケジュールがバックプリントに入っている2色展開のロングスリーブTシャツや、爽やかなストライプの使いやすいタオル、前回も大好評だったチェキ風ランダムステッカーなど、全てeill本人がデザイン監修したグッズだ。グッズは<BLUE ROSE TOUR 2024>各会場のほか、eillオンラインショップにて9月7日より販売予定。ツアーのチケットは、現在一般販売受付中だが、東京と福岡公演はすでにソールドアウト。同ツアーの追加公演が台湾と韓国にて開催されることも決定しており、韓国公演のチケットは現在発売中。台湾公演のチケット販売日程や詳細は追って公開される予定だ。