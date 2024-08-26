佐藤聖社長出演！Powered by TV 〜元気ジャパン〜「社長ご飯」コーナー
ハリウッドザコシショウ×納言、TiiiMOらが出演する元気情報番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』の2024年8月10日(土)放送、「社長ご飯」コーナーに佐藤聖社長が出演しました。
Powered by TV 〜元気ジャパン〜「社長ご飯」コーナー
番組名 ： 『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』
放送日時 ： 毎月第2土曜日夜7時〜8時(TOKYO MX)
配信日時 ： 第2・第3土曜日夜8時(YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガ・番組公式サイト)
番組出演者： ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO、じゅんいちダビッドソン 他
番組HP ：
https://powered-by-tv.com
企画 ： インバースホールディングス
制作著作 ： インバースホールディングス
ハリウッドザコシショウ×納言、TiiiMOらが出演する元気情報番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』の2024年8月10日(土)放送、「社長ご飯」コーナーに佐藤聖社長が出演。
じゅんいちダビッドソンが当コーナー初の“社長ご自宅”に伺います。
音声SNSマーケティングで若くして成功を収めた佐藤聖社長に、事業について詳しく聞き、驚きの年商にじゅんいちダビッドソンも驚きを隠せない様子。
アート事業も展開する佐藤聖社長の深みを知ることができます。
公式YouTube、FOD、ビデオマーケット、カンテレドーガでも見逃し配信を視聴できます。
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