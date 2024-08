「マテックプロダクツ」は、イラストレーター永井博氏 北海道2025カレンダーを2024年9月2日より限定で発売します。

マテックプロダクツ「北海道永井博カレンダー2025」

サイズ : ヨコ364mm×タテ450mm

ページ数: 7ページ

販売価格: 2,750円(税込)

「マテックプロダクツ」は、イラストレーター永井博氏 北海道2025カレンダーを2024年9月2日より限定で発売。

80年代に大瀧詠一の『A LONG VACATION』などのレコードジャケットに代表される国内外から多くの支持を受けている永井博氏。

1998年より現在に至るまで、マテックグループのイメージイラストを手がけています。

トロピカルでクリアな風景イラストレーションをメインとしている永井博氏が北海道の雄大な自然にインスピレーションされ、独自の雰囲気で描き上げた作品がカレンダーになっています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post トロピカルでクリアな風景!マテックプロダクツ「北海道永井博カレンダー2025」 appeared first on Dtimes.