¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó2¡ÛÆâÌîÀ»ÍÛ¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿°¤¬Æ°¤¯¥é¥¹¥È¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬Âç¶½Ê³¤·¤¿¥ï¥±¡ª
¡¡ÆóµÜÏÂÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬8·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤ÏÁ°ÏÃ¤Î11.5¡ó¤«¤é0.6¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î10.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·¾ëÀãÉ§¡ÊÆóµÜ¡Ë¤ÎÉÔºßÃæ¤Ë¿´Â¡ÉÂ¤òÊú¤¨¤ë¥¦¥¨¥¹¥®¥â¡¼¥¿¡¼¥¹²ñÄ¹¤Î¾å¿ùºÐ°ì¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¤Î¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿º´ÇìÀ¶¹ä¡ÊÆâÌîÀ»ÍÛ¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿´Â¡¤ò»ß¤á¤º¤ËÁÎË¹ÊÛ·ÁÀ®½Ñ¤ò¤¹¤ëº´Çì¼°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¼ê½Ñ¤òÃæÃÇ¡£ÌôÊª¼£ÎÅ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Å·¾ë¤Î¼ê½ÑÂÔ¤Á¤ÇÆþ±¡Ãæ¤Î¾å¿ùºÐ°ì¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢Â©»Ò¤ÎºÐ¹°¡Ê¾ëÅÄÍ¥¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£È¿ÌÜ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¿Æ»Ò¡£ºÐ¹°¤ÏÅ·¾ë¤Ë¡¢¹â³ÛÊó½·¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¼ê½Ñ¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÈÍê¤ß¤ËÍè¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ°å³Ø²ñ¤Î²ñÄ¹¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿û°æÃ£É×¡ÊÃÊÅÄ°ÂÂ§¡Ë¤Ï¡¢º´Çì¤Ë¡ÈºÐ°ì¤Î¼ê½Ñ¤ò²ñÄ¹Áªµó¤ÎÆü¤Ë¸ø³«¥ª¥Ú¤ò¤·¤è¤¦¡É¤È¡¢Äó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²ñÄ¹Áªµó¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Å·¾ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¡¢¥ª¥Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢º´Çì¤Î¼ê¤ò±ó³ÖÁàºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤·¡¢º´Çì¤Ï²ñÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Êº´Çì¤ËÅ·¾ë¤Ï¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Çº´Çì¼°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©¤ÈÌä¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢º´Çì¤Î¸ý¸µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿°¤ÏÆ°¤¯¤Î¤À¤¬²»À¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥¹¥È¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸ý¤À¤±±Ç¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó¥È½ª¤ï¤ê¡£ºÇ¸å¤Ëº´Çì¶µ¼ø¤Ï²¿¤Æ¸À¤Ã¤¿¡©¡×¡Öº´Çì¶µ¼ø¤Ï²¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Íè½µ¤ÏÅÏ³¤ÀèÀ¸¡ÊÆóµÜ¡Ë¤â½Ð¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ1½µ´Ö¤¬Ä¹¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²óÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¤À¤±ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏ³¤À¬»ÊÏº¤¬¡¢Åì¾ëÂç¤Ë¸½¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½¹ð¤Ë¡ÈÅ·¾ë¤ÈÅÏ³¤¤Î´Ø·¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡ª¡É¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÂç¶½Ê³¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¼¡²ó¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤³¤Î½µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£