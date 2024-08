Microsoftは8月22日(米国時間)、「Releasing Windows 10 Build 19045.4842 to Beta and Release Preview Channels|Windows Insider Blog」において、「Windows 10 22H2 Build 19045.4842 (KB5041582)」をWindows 10, version 22H2のベータチャンネルおよびリリースプレビューチャンネルにリリースした。

Releasing Windows 10 Build 19045.4842 to Beta and Release Preview Channels|Windows Insider Blog○Build 19045.4842の主な修正内容Build 19045.4842 (KB5041582)の主な修正内容は次のとおり。インプットメソッドエディター(IME: Input Method Editor)コンボボックスに入力フォーカスがある場合にそのウィンドウを閉じるとメモリーリークが発生する問題を修正Bluetoothデバイスのメモリリークによりアプリが応答しなくなる問題を修正シンボリックリンクへのアクセス時にフリーズする原因となるWindows Bind Filter ドライバーの問題を修正統合書き込みフィルター(UWF: Unified Write Filter)のデッドロックにより、UWFを最有効化するMicrosoft System Center Configuration Manager(SCCM)タスクが失敗する問題を修正。この問題により予期せぬ再起動が発生していたCountry and Operator Settings Asset(COSA)データベースのアップデートにより、一部の携帯電話事業者のプロファイルが最新になるWindows 10 22H2 Build 19045.4842 (KB5041582)はWindows Insiderプログラムのベータチャンネルまたはリリースプレビューチャンネルに参加することで利用できる。