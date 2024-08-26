½÷»ÒÀ¸ÅÌÊ£¿ô¤òÅð»£µ¿¤¤¡¢ºë¶Ì¡¡¸øÎ©¹â¶µÍ¡¤ÎÃËÂáÊá
¡¡¶ÐÌ³Àè¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ÇÊ£¿ô¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÃåÂØ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©·ÙÂçµÜ½ð¤Ï26Æü¡¢ÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±Æ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±»ÔÆî¶è¤Î¶µÍ¡ÎëÌÚ°½ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï17Æü¸á¸å3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¹»Æâ¤Ë¤¢¤ë¹ç½É½ê¤Î½÷»ÒÍá¾ìÃ¦°á¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢Æ±Æü¸á¸å10»þ15Ê¬¡Á11»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤òÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18Æü¤Ë¹â¹»¤«¤é¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬Ã¦°á½ê¤Ç¾®·¿¥«¥á¥é¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÆ±ÍÍ¤ÎÆ°²è¤¬¿ô½½ÅÀÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ð¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£