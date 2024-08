◆aespa「THE FIRST TAKE」登場

【モデルプレス=2024/08/26】4人組ガールズグループ・aespa(エスパ)が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場。26日22時よりプレミア公開される動画にて、楽曲「Hot Mess」をパフォーマンスする。韓国、日本などグローバルな活躍で話題のアーティストaespa。17日、18日の2日間、東京ドームで「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-」を開催し、2日間で94,000人を動員、海外女性アーティスト史上初となる2年連続の東京ドーム公演を成功に収めた。

そんな彼女たちが12日に「THE FIRST TAKE」に初出演し、韓国の主要音楽配信サイト「Melon」で13週連続1位という記録を更新中のヒット曲「Supernova」を「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな一発撮りにてパフォーマンスした。その動画は公開後数日間人気急上昇ランクの上位をキープし、公開1週間で500万回再生数を突破するなど、彼女たちの日本での人気を証明した。そして本日、aespaの記念すべき日本デビューシングル「Hot Mess」のリード曲「Hot Mess」が日本YouTubeチャンネルでは初となる「THE FIRST TAKE」で22時に公開。「Hot Mess」はすでに「週刊ナイナイミュージック」(フジテレビ系)、「ミュージックステーション」(テレビ朝日系)、「with MUSIC」(日本テレビ系)などの音楽番組でパワフルなパフォーマンスを披露したが、一発撮りのパフォーマンスは今回が初となる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】