平均1.3万円安いプランの通知が届く！BIGLOBE「宿みっけ」

BIGLOBE「宿みっけ」

宿泊プラン横断検索「BIGLOBE旅行(注1)」では、希望する宿と宿泊条件を登録しておくと、予約済のプランより安い条件が出たり、キャンセル等で空室が出たときに通知メールが届くサービス「宿みっけ」を提供中。

今回2024年のお盆期間の宿泊で「宿みっけ」を使って実際に安く泊まれる通知が届いた実績や、キャンセル待ちの登録が多かった宿TOP10などを紹介します。

ハイシーズンでも、旅行の計画段階で希望する宿の候補を登録しておけばより安いプランが見つかる可能性があり、急な旅行の予定が決まった場合でも、直前までキャンセル待ちの空室通知が届きます。

【調査結果トピックス】

1.お盆期間の宿泊で「宿みっけ」に値下がり待ちで登録した3割の人に、平均1.3万円安いプランの通知が

2.シルバーウィークで「宿みっけ」に登録されている宿のTOP10は、半数がライブ会場周辺でキャンセル待ち狙い

3.シルバーウィークに東京ディズニーリゾート(R)提携ホテルで「宿みっけ」に登録されているホテルのTOP1は東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R)

【調査結果詳細】

1.お盆期間の宿泊で「宿みっけ」に値下がり待ちで登録した3割の人に、平均1.3万円安いプランの通知が

お盆期間(2024年8月9日〜8月18日)の宿泊で、お客さまが「宿みっけ」に登録した7,400件に対し、通知が届いた件数は2,819件(38%)でした。

上限金額を設定した値下がり待ちの利用者に対し、安いプランが通知できたのは2,429件中735件(30%)でした。

平均では設定金額より13,238円(30%)安くなるプランを通知できました。

値下がり額の分布を見ると「1,999円以内」が最多ですが、次いで「26,000円以上」「2,000円〜3,999円」と大幅な値下がり通知も届けられていました。

「宿みっけ」におけるお盆期間の宿泊で安くなった金額分布

また、お盆期間に上限金額を設定せずに「宿みっけ」を登録したキャンセル待ち狙いのお客さま4,971件に対し、うち2,079件(42%)に空室案内ができました。

お盆中「宿みっけ」のキャンセル待ちが多かった宿 TOP10

三重県の2宿はナガシマリゾートでの花火大会、高知県の3宿は高知よさこい祭りと大規模なイベント周辺の宿に「宿みっけ」のキャンセル待ち狙いが集中しています。

また「鬼怒川温泉 あさや」と「杉乃井ホテル」はBIGLOBE主催「みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」(注2)において日本全国から高評価を得た温泉宿66軒を番付形式にした「温泉番付」で毎年上位にランクインする人気の温泉宿です。

2.シルバーウィークで「宿みっけ」に登録されている宿のTOP10も、半数がライブ会場周辺でキャンセル待ち狙い

シルバーウィーク期間(2024年9月14日〜9月28日)の宿泊で、お客さまが「宿みっけ」に登録した1,905件に対し、現時点(8月12日時点)で通知が届いている件数は506件(27%)です。

シルバーウィーク期間「宿みっけ」の登録が多い宿TOP10

東京都の4宿は味の素スタジアムでのロックバンド「ONE OK ROCK」、大阪の1宿はヤンマースタジアム長居でのアイドルユニット「KAMIGATA BOYZ」のコンサート会場近くの宿のため、キャンセル待ちで利用しているお客さまと推察されます。

3.シルバーウィークに東京ディズニーリゾート(R)提携ホテルで「宿みっけ」に登録されているホテルのTOP1は東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R)

シルバーウィーク期間で東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R)で1位があることをうけて、東京ディズニーリゾート(R)提携ホテルでのTOP5を集計しました。

シルバーウィーク期間「宿みっけ」の登録が多い東京ディズニーリゾート(R)提携ホテル TOP5

2位は2022年にオープンした東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー(R)ホテル、3位は2024年6月に開業した東京ディズニーシー(R)・ファンタジースプリングスホテルと新しいホテルが人気でした。

また東京ディズニーリゾート(R)提携ホテル全体では、「宿みっけ」の通知が届いた割合は38%であり、繁忙期の人気ホテルでもより安いプランや空室案内が届く可能性が十分にあることがわかりました。

(8月12日現時点の集計値)

(注1)

楽天トラベル、JTBなど、大手宿泊予約サイト16社が提供する450万件以上の国内ホテル・旅館の宿泊プランを比較できる無料のWebサイトならびにアプリです。

(注2)

日本国内の温泉地と温泉旅館、ホテル(温泉宿)を対象に、Webサイトとスマートフォンアプリによりユーザー投票を実施。

得票が多い順にランキングを「温泉番付」として東西に分けて発表。

温泉地部門、ホテル・旅館部門の他、お風呂・泉質やサービス・おもてなしなど様々な分野でのランキングも紹介しています。

※記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

