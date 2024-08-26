Æ£°æ²¦°Ì¡¡¥À¥Ö¥ë±ÊÀ¤²¦¼ê¤ÎÂè5¶É¸¡Ê¬¡¡ÅÏÊÕ¶åÃÊ¤Ë¸½ºß3¾¡1ÇÔ¡¡ÂæÉ÷10¹æÀÜ¶á¤ÎÍÇÏ²¹Àô·èÀï
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡Ê22¡Ë¡á²¦¾¤ò´Þ¤à7´§¡á¤ËÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¡Ê40¡Ë¤¬Ä©¤àÂè65´ü²¦°ÌÀï7ÈÖ¾¡Éé¤Ï26Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤ÎÍÇÏ²¹Àô¡ÖÃæ¤ÎË·¿ð±ñ¡×¤Ç¡¢27Æü³«Ëë¤¹¤ëÂè5¶É¤ÎÂÐ¶É¾ì¸¡Ê¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÆ£°æ¤Î3¾¡1ÇÔ¡£Àè¼êÈÖ¤Ç·Þ¤¨¤ëÂè5¶É¤ËÆ£°æ¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï¢Â³5´ü³ÍÆÀ¤Ë¤è¤ë±ÊÀ¤²¦°Ì¡¢Æ±»þ¤ËÀè·î³ÍÆÀ¤·¤¿±ÊÀ¤´ýÀ»¤ËÂ³¤¯¥À¥Ö¥ë±ÊÀ¤¤Ëµ±¤¯¡£ÅÏÊÕ¤ÏÂè2¶É¤ËÂ³¤¯2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Âè6¶É¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£
¡¡ÂæÉ÷10¹æ¤¬À¾ÆüËÜ¤ØÀÜ¶á¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿ÊÏ©¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤ÄÍ½ÄêÄÌ¤ê2ÆüÀ©¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÏÊÕ¤Ï24Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö·îÍËÆü¤Î°ÜÆ°¤ÏÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð¡¦¿å¤ÎÂÐ¶É¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡19¡¢20Æü¤Ëº´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Æ£°æ¤¬¾¡Íø¤·¤¿Âè4¶É½ª¶É¸å¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Âè5¶É¤¬¤¹¤°Íè½µ¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÐ¶É¤Ë¸þ¤±¤Æ¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÆüÄø¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ëÆ£°æÀè¼ê¤Ç¤Î2ÆüÀ©¤Ï¡¢Æ£°æ¤Î5¾¡1ÀéÆü¼ê¡£¤¿¤À¡¢ÅÏÊÕ¤âºÇ¸å¤Î1´§¤À¤Ã¤¿Ì¾¿Í°Ì¤òºòÇ¯6·î¡¢Æ£°æ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ°ÊÍè¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï½Ð¾ì¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ°ú¤²¼¤¬¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢1ÆüÌÜ¤ÎÀï·¿ÁªÂò¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£