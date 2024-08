【コミカライズ「ZOIDS × PATLABOR Code Name B.U.D.D.Y.」】今秋 展開予定

タカラトミーは、「ZOIDS × PATLABOR Code Name B.U.D.D.Y.」のコミカライズを今秋より展開を予定している。

本作は「ゾイド」と「機動警察パトレイバー」のコラボ作品。地球外金属生命体「ゾイド」が警視庁特車二課に配属され、新型「パトレイバー」と首都東京を守るべく活躍する。

キャラクター原案は高田明美氏、メカニックデザインは天神英貴氏が務める。シナリオは伊藤和典氏、マンガは津島直人氏が担当する。

ZOIDS SYNERGENEX OF THE THIRD



ZOIDS × PATLABOR



