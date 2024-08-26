「ゾイド」×「機動警察パトレイバー」コラボ「ZOIDS × PATLABOR Code Name B.U.D.D.Y.」コミカライズが今秋より展開予定
【コミカライズ「ZOIDS × PATLABOR Code Name B.U.D.D.Y.」】
今秋 展開予定
(C) ＴＯＭＹ
今秋 展開予定
タカラトミーは、「ZOIDS × PATLABOR Code Name B.U.D.D.Y.」のコミカライズを今秋より展開を予定している。
本作は「ゾイド」と「機動警察パトレイバー」のコラボ作品。地球外金属生命体「ゾイド」が警視庁特車二課に配属され、新型「パトレイバー」と首都東京を守るべく活躍する。
キャラクター原案は高田明美氏、メカニックデザインは天神英貴氏が務める。シナリオは伊藤和典氏、マンガは津島直人氏が担当する。
━━━━━━━━━━━━━━━━━- ゾイド【公式】 (@zoids_official) August 26, 2024
ZOIDS × PATLABOR
Code Name B.U.D.D.Y.
最強バディ爆誕
今秋よりコミカライズ展開開始
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ZOIDS SYNERGENEX OF THE THIRD
ZOIDS × PATLABOR
Coming Soon
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