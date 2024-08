最新の映画動員ランキング(8月23日〜25日の3日間集計、興行通信社調べ)は、ドラマ『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界線で物語が展開する満島ひかり主演のノンストップ・サスペンスエンタテインメント『ラストマイル』が初日から3日間で動員66万2000人、興収9億7800万円をあげ、ダントツの初登場1位に輝いた。流通業界最大のイベントのひとつ“ブラックフライデー”の前夜、世界規模のショッピングサイトから配送された段ボール箱が爆発。やがてそれは日本中を恐怖に陥れる連続爆破事件へと発展していく。監督は塚原あゆ子、共演は岡田将生、ディーン・フジオカ、ほか。さらに、『アンナチュラル』から石原さとみ、井浦新、『MIU404』から綾野剛、星野源らが出演している。

2位は2週連続1位だった『インサイド・ヘッド2』が続き、週末3日間で動員26万3000人、興収3億5300万円を記録。累計成績は動員299万人、興収38億円を突破している。3位は『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』。週末3日間で動員17万1000人、興収2億1400万円をあげた。累計成績は動員150万人、興収18億円を超えている。このほか新作では、7位に水野美波氏による少女漫画を大西流星(なにわ男子)主演で映像化した『恋を知らない僕たちは』がランクイン。監督は酒井麻衣、共演は窪塚愛流、齊藤なぎさ、莉子、ほか。8位には、累計発行部数20万部を超える押切蓮介のホラー漫画を白石晃士監督が実写化した『サユリ』がランクイン。少女の霊が棲みつく家に引っ越してきた中学3年生の主人公・神木則雄を南出凌嘉が演じ、共演は根岸季衣、近藤華、ほか。9位には、13人から成る人気K‐POPボーイズグループ“SEVENTEEN”初のソウルワールドカップ競技場公演を収録した『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW' AGAIN TO CINEMAS』が初登場した。既存作品では、前週よりワンランクアップした『怪盗グルーのミニオン超変身』が、累計で動員322万人、興収40億円を突破。公開7週目を迎える5位の『キングダム 大将軍の帰還』も根強い人気を見せ、累計で動員485万人、興収71億円を超えた。■全国映画動員ランキングトップ10(8月23日〜25日)1(NEW)ラストマイル(公開週1)2(1↓)インサイド・ヘッド(4)3(2↓)映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記(3)4(5↑)怪盗グルーのミニオン超変身(6)5(4↓)キングダム 大将軍の帰還(7)6(3↓)僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト(4)7(NEW)恋を知らない僕たちは(1)8(NEW)サユリ(1)9(NEW)SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW' AGAIN TO CINEMAS(1)10(9↓)THE FIRST SLAM DUNK(91)※11(7↓)フォールガイ(2)