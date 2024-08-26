´Ø·¸¼Ô¤ÏŽ¢¼«Ì±¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ëŽ£¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤¬¡ÄŽ¢13Ç¯Á°¤Î¼óÁêŽ£¤ËÂåÉ½Áª½ÐÇÏ¤òÍê¤àÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀäË¾Åª¤Ê¿ÍºàÉÔÂ
¢£¼«Ì±¤ÈÎ©·ûÌ±¼ç¤Î¡ÖÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆ°¤¡×
9·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½Áª¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¯³¦¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¼ã¼êÃæ·ø¤¬¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î©·ûÂåÉ½Áª¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤ÎÆ°¸þ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼êÃæ·ø¤ÎÆ°¤¤ÏÆß¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î19Æü¤Î¼«Ì±¤ÈÎ©·û¤ÎÎ¾ÅÞ¤Î¡Ö±ÊÅÄÄ®¤ÎÆ°¤¡×¤ÏÈó¾ï¤ËÂÐ¾ÈÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±¤Ç¤ÏÅöÁª4²ó¤Î¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÂç¿Ã¤¬ÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£
¡Ö»ä¤¬ÇÉÈ¶¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤³¤Î¾ì¤Ë¤³¤¦¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤³¤½¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ËÜµ¤¤ÇÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÉÈ¶¤«¤é¤Î»Ù±ç¤Ï°ìÀÚµá¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤äÀè¿Ê¹ñ¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë³°¸ò¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤ä·ûË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâÌÀµ¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
ÂÐ¤·¤ÆÎ©·û¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼êÃæ·ø¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¾ëÝ(¤Á¤ç¤Ã¤«¤ó)¤Î²ñ¡×¤òÎ¨¤¤¤ë½ÅÆÁÏÂÉ§½°±¡µÄ°÷¤¬ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤òÍ×ÀÁ¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö½ÏÎ¸¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¼ã¼êÃæ·ø¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ã¼êÃæ·ø¤ÎÃæ¤«¤é¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤¿¼«Ì±¤È¡¢¼ã¼êÃæ·ø¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë»×¤¤¤òÂ÷¤·¤¿Î©·û¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬Î¾¼Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÎ©·ûÂåÉ½Áª¤Î¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÂåÉ½Àï¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¡×
Î©·ûÂåÉ½Áª¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Ê¤é¤ÐÃ¯¤Ç¤â½ÐÇÏ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµ¬Â§¤Ë¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Î20¿Í°Ê¾å25¿Í°Ê²¼¤Î¿äÁ¦¾õ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÂåÉ½Áª´É¤ËÆÏ¤±½Ð¤ë¤³¤È¤òÍ×¤¹¤ë¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿äÁ¦¿Í¤ò20¡Á25¿Í½¸¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Æ±ÍÍ¤Îµ¬Äê¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢ÁíºÛ¸øÁªµ¬Äø¤Ë¤Ï¡ÖÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷20¿Í¤Ë¤è¤ê¡¢ÁíºÛ¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¿äÁ¦¤µ¤ì¤ë¼Ô¤È¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¸õÊä¼Ô¤ÎÍðÎ©¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î¿äÁ¦¿Í½¸¤á¤Ï½ÐÇÏ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹µÄ°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
20¿Í¤ÎÃç´Ö¤òÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é½¸¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤é´ÊÃ±¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤ò±þ±ç¤·¤¿¤«¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¢ÎÏÆ®Áè¤¬±²´¬¤¯À¯³¦¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËÊÌ¤ÎÁíºÛ¸õÊä¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÞ¥È¥Ã¥×¤«¤é¿Í»öÌÌ¤ÇÎä¶ø¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸õÊä¼Ô¤È°ì¿´Æ±ÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Éé¤±¤¿»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¢£Î©·û¤Î¼ã¼êÃæ·ø¤âÆ°¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡Ä
¤½¤Î¿äÁ¦¿Í½¸¤á¤À¤¬¡¢¼«Ì±¤è¤ê¤âÎ©·û¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼«Ì±¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï½°»²¹ç¤ï¤»¤Æ369¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î©·û¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î136¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
Î©·û´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö20¡Á25¿Í¤Î¿äÁ¦¿Í¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦µ¬Â§¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤Î»þÂå¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Ì±¼çÅÞÀªÎÏ¤ÎÊ¬Îö¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÌö¿Ê¤Ê¤É¤ÇÅÞ¤Îµ¬ÌÏ¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ê¤é¤Ð¿äÁ¦¿Í¤Î¿ô¤â¸º¤é¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÂåÉ½Áª¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Ï¸½¿¦¤ÎÀô·òÂÀÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¤¬ÊÖ¤êºé¤¤ò´ü¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀªÎÏÁè¤¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Î©·û¤Î¼ã¼êÃæ·ø¤¬¿äÁ¦¿Í¤ò20¿Í½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Î©·û¤â¼ã¼êÃæ·ø¤ÎÆ°¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ËÁÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼ã¼êÃæ·ø¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¾ëÝ¤Î²ñ¡×¤Ï8·î2Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤·¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤äÃ¦ÃºÁÇ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ò¹ñ¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤ÆÀ®Ä¹»º¶È¤È¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÎ©¹ñ¡×¤Ê¤ë¹ñ²È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£
²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë½ÅÆÁ»á¤ÏÀôÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ã¤µ¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÂåÉ½Áª¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¤«¤ÏÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¡¢²ñ¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£À¯¶É¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ëºÇ½ÅÄÃ¡¦¾®Âô°ìÏº»á¤Î»×ÏÇ
¤½¤â¤½¤âÄ¾ëÝ¤Î²ñ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬18¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢²ñ¤À¤±¤Ç¿äÁ¦¿Í¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±¤ÎÇÉÈ¶¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¸¦µæ²ñ¡×¡Ê¿ûÄ¾¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ä¡Ö¿·À¯¸¢¸¦µæ²ñ¡×¡ÊÀô¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤â¤ª¤ê¡¢18¿ÍÁ´°÷¤¬°ìÃ×¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
·ë¶É¡¢Ä¾ëÝ¤Î²ñ¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤ÎÆ»¶Ú¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤Ãæ¡¢ºÇ½ÅÄÃ¤Î¾®Âô°ìÏº»á¤äÌîÅÄ»á¤¬Âè»°¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤òÌÏº÷¤¹¤ëÀ¯¶É¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌîÅÄ»áÍÊÎ©¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÌîÅÄ»áÍÊÎ©ÏÀ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£
Î©·ûÆâ¤Ç¤âÊÝ¼éÅª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌîÅÄ»á¤Ï¡¢Î¢¤ÇÇÏ¾ì¿¹¬»á¤È²ñ¿©¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É°Ý¿·¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢8·î23Æü¤Ë¤Ï°Ý¿·¤¬³«ºÅ¤·¤¿À¯¼£²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤â¾·¤«¤ì¤¿¡£
¾®Âô»á¤Ï¶¦»ºÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò¤È¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÌîÅÄ»á¤Î»Ù±ç¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤Î´Ø·¸¤ò°Ý¿·¤Ë¤Þ¤Ç¹¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¦»º¤«¤é°Ý¿·¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÌîÅÞ¶¦Æ®¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌîÅÄ»á¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°Ý¿·¤È¤Î´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â³ÆÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±¤È1ÂÐ1¤Î¹½¿Þ¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¢£¡ÖÀÐ´Ý¸½¾Ý¡×¤Î¶µ·±¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯³è¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿Î©·û¤ÎÏ©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀÀï¤ò¸ò¤ï¤¹Á°¤Ë¡¢ÂåÉ½Áª¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀôÂåÉ½¤Î¤Û¤«¤ËÁ°ÂåÉ½¤Î»ÞÌî»á¤ä¸µ¼óÁê¤ÎÌîÅÄ»á¤Î´é¤¬ÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âºþ¿·´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¼éµìÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Î©·û´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼óÁê¤¬Âà¿Ø¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀªÎÏ¤¬±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¼«Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î©·û¤Ï½ÅÄÃ¤Ë¤è¤ë°ÂÄê´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ï¤½¤¦¹ÎÄêÅª¤Ë¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÅÔÃÎ»öÁª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿ÀÛ¹Æ¡Ö¡ØÀÐ´Ý¿Æó»á¤Î¥º¥é¤·ÀïÎ¬¡Ù¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ØÏ¡çÖ»á¤Î»´ÇÔ¡Ù¤ÇÏªÄè¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸Â³¦¡×¤Ç¤âµ¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ëÀ¯¼£¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ï¡¢¼«Ì±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤àÎ©·û¤Ë¤âÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤ÈÏ¡çÖ»á¤È¤¤¤¦ÀÎ¤«¤é¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÀ¯Í¿ÌîÅÞ¤ÎÂåÍýÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¡¢µìÍè·¿¤Î¹½¿Þ¤Ëíä°×¤È¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤¬¿·¶½ÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ëÀÐ´Ý¿Æó»á¤Ë°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ï2°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¼êÃæ·ø¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¼«Ì±¤È¡¢ÀÎ¤âÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÊÂ¤ÖÎ©·û¡¢¤É¤Á¤é¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤ÏÌÀÇò¤À¤í¤¦¡£
¢£ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¢¬Î©·û¢
¼ÂºÝ¤ËÆü·Ð¿·Ê¹¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬8·î21¡¢22Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¶ÛµÞÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î36¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î©·û¤Ï2¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ©·ûÂåÉ½Áª¤Ï¹ð¼¨¤¬9·î7Æü¡¢Åê³«É¼¤¬Æ±23Æü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½¿Þ¤òº£¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼¡´üÁíÍý¤È¤Ê¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÃ¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Î©·ûÂåÉ½¤ËÃ¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÏÀÀï¼¡Âè¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤Î°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁª¤ÖÅÞÆâÁªµó¤Î¸å¤Ï¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤¬½©²ò»¶¤ò»Å³Ý¤±¤Æ½°±¡Áª¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£
»×¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯½°±¡Áª¤Ï¿ûµÁ°ÎÁ°¼óÁê¤¬»Ù»ýÎ¨¤òÍî¤È¤·¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ë¸òÂå¤·¤¿Ä¾¸å¤ÇÎ©·û¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎµÄÀÊ¸º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ÞÌî»á¤¬ÂåÉ½¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡¤ÎÎ©·ûÂåÉ½¤ÏÁá´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤²ò»¶ÁíÁªµó¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Í³ïèÃ£¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÁªµóÀï¤òÎ©·ûÂåÉ½Áª¤Ç±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤¬¿Ê¤àº£¤«¤éÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
----------
µÜ¸¶ ·òÂÀ¡Ê¤ß¤ä¤Ï¤é¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£µÜºê¡¢Ê¡²¬¤Ç»ö·ïµ¼Ô¤ò¤·¤¿¸å¡¢À¯¼£Éô¤Ç´±Å¡¤ä¹ñ²ñ¡¢À¯ÅÞ¤ä¾ÊÄ£¤Ê¤É¤ò¼èºà¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÂåÉ½¤ÎÈÖµ¼Ô¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£2023Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ¼ÔVTuber¥Ö¥ó¥ä¿·ÂÀ¡×¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÇÛ¿®¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºà²áÄø¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤ÊóÆ»¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È µÜ¸¶ ·òÂÀ¡Ë