Íî¹çÇîËþ»á¤¬Àê¤¦ºå¿À¤Î½ªÈ×¡¡Ï¢ÇÆ¤ØÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¸°¤ÏÊ³µ¯Â¥¤¹4Åê¼ê¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉâ¾å¤ÎÌÜ¤Ï¡Ä¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê70¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëºå¿À¤Î½ªÈ×¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Î¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÀ¿ô¼è¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ÈÅÀ¿ô¼è¤ë¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ²ó¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÂ¿¾¯ÂÇ¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¡¦¹Åç¡¢2°Ì¡¦µð¿Í¤È¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºå¿À¤ò´Þ¤á¤¿3µåÃÄ¤Ç¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄü¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¤Í¡×¤È3°Ì¤Îºå¿À¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¿´ÇÛ¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢25Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç5¾¡8ÇÔ¤ÈÉé¤±¤¬Àè¹Ô¤¹¤ëÂ¼¾åðó¼ù¤Ç¡ÖÂ¼¾å¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Þ¤·¤ÆµîÇ¯ÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¸®ÊÂ¤ßº£Ç¯¤Ï¾õÂÖ¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£Â¼¾å¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÃÝ¡Ê¹ÌÂÀÏº¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ËÆ£¡Ê¾»Ê¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤Í¡£ÀÄÌø¡Ê¹¸ÍÎ¡Ë¤·¤«¤ê¡£Èà¤é¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èºå¿ÀÉâ¾å¤ÎÌÜ¤Ï¤½¤¦¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È4Åê¼ê¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£