8月23日から25日までの週末映画動員ランキングが興行通信社より発表され、「アンナチュラル」「MIU404」などの塚原あゆ子監督と、脚本の野木亜紀子のタッグによるサスペンス『ラストマイル』が初日から3日間で観客動員66万2,000人、興行収入9億7,800万円をあげ、ダントツの首位デビューを飾った。

首位の『ラストマイル』は、世界的ショッピングサイトから配送された段ボール箱が爆発する事件が発生し、やがて連続爆破事件へと発展していくストーリー。満島ひかり、岡田将生のほか「アンナチュラル」から石原さとみ、井浦新、窪田正孝、市川実日子、松重豊ら、「MIU404」から綾野剛、星野源、麻生久美子らが出演。

そのほか新作では、水野美波のコミックを「美しい彼」シリーズの酒井麻衣監督が大西流星(なにわ男子)主演で実写化したラブストーリー『恋を知らない僕たちは』が7位、累計発行部数20万部を超える押切蓮介のホラー漫画を『貞子vs伽椰子』などの白石晃士監督が実写化した『サユリ』が8位、韓国の13人組グループ・SEVENTEENの2024年4月に韓国・ソウルワールドカップ競技場で開催したアンコールツアーを追った『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS』が9位にランクインした。

2位に2週連続1位だった『インサイド・ヘッド2』が続き、週末3日間で動員26万3,000人、興収3億5,300万円を記録し、累計成績は動員299万人、興収38億円を突破。3位はワンランクダウンの『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』となり、週末3日間で動員17万1,000人、興収2億1,400万円。累計成績は動員150万人、興収18億円を超えている。前週よりワンランクアップした4位の『怪盗グルーのミニオン超変身』が累計で動員322万人、興収40億円を、公開7週目を迎える5位の『キングダム 大将軍の帰還』が累計で動員485万人、興収71億円を超えた。

今週は「響け!ユーフォニアム」シリーズや映画『映画 「聲の形」』などの山田尚子が監督を、声優を鈴川紗由、高石あかり、木戸大聖、新垣結衣らが務める長編アニメーション『きみの色』、石原まこちんのコミックを原作に、佐藤隆太、岡田義徳、塚本高史が演じる3人の青年が深夜のファミリーレストランで過ごす様子を描いたシリーズの劇場版『映画 THE3名様Ω〜これってフツーに事件じゃね?!〜』、吉田修一の小説を江口のりこ主演で映画化するサスペンス『愛に乱暴』、シンガーソングライターのsetaが書き下ろした物語を山下幸輝主演で映画化する『マンガ家、堀マモル』、2020年にデビューした韓国のガールズグループaespa(エスパ)を追ったドキュメンタリー『aespa: MY First page』などが公開される。(編集部・石井百合子)

【2024年8月23日〜8月25日の全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)】※()内は先週の順位

1(初)『ラストマイル』:1週目

2(1)『インサイド・ヘッド2』:4週目

3(2)『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』:3週目

4(5)『怪盗グルーのミニオン超変身』:6週目

5(4)『キングダム 大将軍の帰還』:7週目

6(3)『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』:4週目

7(初)『恋を知らない僕たちは』:1週目

8(初)『サユリ』:1週目

9(初)『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS』:1週目

10(9)『THE FIRST SLAM DUNK』:91週目