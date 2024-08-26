¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£´¡ó¹â¡Ê¡Ü£±¡¥£±£µ¡Ë¤Î£²£¸£µ£µ¡¥£µ£²¤Ç¼è°ú½ªÎ» Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£´¡ó¹â¡Ê¡Ü£±¡¥£±£µ¡Ë¤Î£²£¸£µ£µ¡¥£µ£²¤Ç¼è°ú½ªÎ» 2024Ç¯8·î26Æü 16»þ15Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£°£´¡ó¹â¡Ê¡Ü£±¡¥£±£µ¡Ë¤Î£²£¸£µ£µ¡¥£µ£²¤Ç¼è°ú½ªÎ» ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ²¤½£³ô¡¡ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²¡ó°Â¤Ç¼è°ú³«»Ï¡¢±Ñ»Ô¾ì¤Ï¥µ¥Þー¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Û¥ê¥Çー¤Î¤¿¤áµÙ¾ì Åìµþ³ô¼°¡ÊÂç°ú¤±¡Ë¡á£²£µ£´±ß°Â¡¢ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔËÄ¤é¤à¤â±ß¹â¤ÇÍø¿©¤¤Í¶È¯ ²¤½£³ô¡¡¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°ÀèÊª¤Ï£°¡¥£²£²¡ó°Â¡¢¾®È¿Íî¤Ç¼è°ú³«»Ï¤Ø