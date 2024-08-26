¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤Î¸øÇ§¡×¤¬ÁíºÛÁª¤Î¡ÈÆ§¤ß³¨¡É¤Ë¡Ä¡Ö¿äÁ¦¿Í40¿Í°Ê¾å¡×¤ÎÇØ¸å¤Ë¿¹¸µ¼óÁê&ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á
¡¡¸õÊä¼ÔÍðÎ©¤Ç¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê9·î12Æü¹ð¼¨¡¢27ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¡ÖÎ¢¶â»ö·ï¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÁèÅÀ¤È¤·¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Î¡Ö¸å¸«¿Í¡×¤Ë¿¹´îÏ¯¤¬°ÅÌö¡Ä¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°ÂÇÜÇÉ¤Ï¡ÈÁð´¢¤ê¾ì¡É
¡¡24Æü¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡Ê67¡Ë¤¬¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ì±¸õÊä¤È¤·¤Æ¸øÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢ÁªÂÐ°Ñ°÷²ñ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤«¤é¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê49¡Ë¤¬¡Ö¸¡»¡Åö¶É¤¬Ä´¤Ù¤ëÃæ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ¨¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Î¢¶â»ö·ï¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬ÅÞÁ´ÂÎ¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÀÐÇË»á¤¬»Â¤ê¹þ¤ó¤À·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤¬È¿È¯¡£ÀÐÇË¿Ø±Ä¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¤Ç¡¢ÀÐÇË»á¤Ï25Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤ò½¤Àµ¡£¡Ö¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«·è¤á¤ë¡£¡ÊÅÞÁíºÛ¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¼Ô¤¬Í½ÃÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ä¾¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÇË»á¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¸øÇ§¤¹¤ë¤«µÄÏÀ¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÇÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤ÎÉ¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡ÊÀÐÇË¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¡Ë
µÄ°÷É¼¡Ö°ÂÇÜÇÉ¤Ç40¿Í½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡À¯¼£»ñ¶â¤ÎÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¿¦µÄ°÷¤é¤Ï85¿Í¡£¤¦¤Á79¿Í¤¬°ÂÇÜÇÉ¤À¡£36¿Í¤Ï½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¡£ÁíºÛÁª¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¸øÇ§¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÂÇÜÇÉ¤ÏÂçÁû¤®¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¹ñÌ±¤Î°ìÈÖ¤Î´Ø¿´»ö¤ÏÎ¢¶â»ö·ï¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿º¬ËÜ¸¶°ø¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤³¤ì¤Ë¸·¤·¤¯Î×¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£¤À¤«¤é¡¢½ÐÇÏ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÌîÅÄÀ»»Ò¸µÁíÌ³Áê¡Ê63¡Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¡ÊÁªµó¤Ë¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÈó¸øÇ§¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£ºØÆ£·ò·Ð»ºÁê¡Ê65¡Ë¤â¡ÖÆâÎØ¤ÎÏÀÍý¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅÞÆâ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢30Æü¤Ë½ÐÇÏ²ñ¸«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¡Ê43¡Ë¤¬¤É¤¦È¯¸À¤¹¤ë¤Î¤«¤À¡£¡Ö²þ³×¡×¡Öºþ¿·¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢Î¢¶âµÄ°÷¤Ë¸·¤·¤¯¤¢¤¿¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤¤¤¬¡¢¿Ê¼¡Ïº¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï°ÂÇÜÇÉ¤òÎ¢¤Çµí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¿¿¹´îÏ¯¸µ¼óÁê¡Ê87¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤òÁ´ÎÏ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¡Ø¿Ê¼¡Ïº¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÍê¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë°ÂÇÜÇÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø40¿Í½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¤µ¤ó¡Ê60¡áÁ°À¯Ä´²ñÄ¹¡Ë¤â¿¹¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤ÏÅÞ°÷É¼¤ÇÀÐÇË¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÐÇË»á¤¬¼å¤¤¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï°ÂÇÜÇÉ¤Î¡È¿ô¡É¤Ï´¿·Þ¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÎ¢¶â»ö·ï¤Ë¸·¤·¤¯»Â¤ê¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÖÎ¢¶â»ö·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÆ§¤ß³¨¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¸øÇ§¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¨¤ÐÇï¼ê³åºÓ¤À¤¬¡¢¿¹¤µ¤ó¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¡¢°ÂÇÜÇÉÉ¼¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢¿Ê¼¡Ïº¤Ï¿¹¸µ¼óÁê¡¢ÇëÀ¸ÅÄ»á¡¢°ÂÇÜÇÉ¤ò»Â¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¿Ê¼¡Ïº¤Î¡Ö¸å¸«¿Í¡×¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¿¹´îÏ¯¸µ¼óÁê¡£´ßÅÄ¼óÁê¤Î¸å¸«¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¿Ê¼¡Ïº¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿»×ÏÇ¤Ê¤É¤ò¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ø¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Î¡Ö¸å¸«¿Í¡×¤Ë¿¹´îÏ¯¤¬°ÅÌö¡Ä¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°ÂÇÜÇÉ¤Ï¡ÈÁð´¢¤ê¾ì¡É¡Ù¤Ç¤Ï¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£