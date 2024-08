東京ディズニーシー/ファンタジースプリングスをテーマとした特別塗装機「JAL Fantastic Journey Express」が2024年10月下旬より国内線に就航決定!

ヘッドレストカバーや紙コップなどにも特別なデザインになるほか、搭乗・降機の際に流れる機内メロディーが、「きみもとべるよ!」(ディズニー映画『ピーター・パン』より)と、「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」の2曲に変更となります。

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス特別塗装機「JAL Fantastic Journey Express」

機材:ボーイング767-300ER型機(機体番号:JA622J)

全長:54.9m/全高:16.0m/全幅:47.6m、座席数:252席(ファーストクラス:5席、クラスJ:42席、普通席:205席)

就航路線:ボーイング767-300ER型機運航路線 ※具体的な路線や便名は、運航前日の夕方にJAL Webサイトで公開します。

就航期間:2024年10月下旬〜2025年11月まで就航予定 ※就航期間については、決まり次第JAL Webサイトで公開します。

日本航空株式会社(JAL)と、株式会社オリエンタルランドは、2024年6月6日に開業した、東京ディズニーシー8つ目のテーマポート「ファンタジースプリングス」をテーマとした特別塗装機「JAL Fantastic Journey Express」(ボーイング767-300ER型機)を2024年10月下旬より、期間限定で国内線に就航!

「JAL Fantastic Journey Express」は、東京ディズニーリゾート®と、オフィシャルスポンサーであるJALのタイアップにより誕生する特別塗装機です。

東京ディズニーシーが開園した2001年に両社のタイアップが初めて実現してから、今回で6回目となります。

「ファンタジースプリングス」は、ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』を題材とした3つのエリアと、「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」からなる、世界で唯一のテーマポート。

今回の機体では、アレンデール城やラプンツェルの塔、フック船長のジョリー・ロジャー号などそれぞれのエリアの象徴的な場所を背景に、アナやエルサ、ラプンツェル、ピーターパンが描かれ、魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界を表現した機体になっています。

さらに、ヘッドレストカバーや紙コップなどにも特別なデザインに!

ヘッドレストカバー

ヘッドレストカバーは2種類のデザインで登場。

カバーの色はクラスJ、普通席で異なります。

クラスJは赤のデザイン。

普通席は黒のデザインです。

※ヘッドレストカバーはお持ち帰りいただけません。

※状況により設置が終了となる場合があります。

〈紙コップ〉デザイン3種

紙コップのデザインは3種類。

『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』のデザインです。

※ご提供時、コップのデザインはお選びいただけません。

※無くなり次第、終了となります。

搭乗記念プレゼント〈搭乗証明ステッカー〉デザイン3種

搭乗記念プレゼント〈搭乗証明ステッカー〉は3種類のデザインがラインナップ。

1回のご搭乗につき、お一人様1枚の配布となります。

※イラストはお選びいただけません。

※無くなり次第、終了となります。

機内メロディー

搭乗・降機の際に流れる機内メロディーが、「きみもとべるよ!」(ディズニー映画『ピーター・パン』より)と、「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」の2曲に変更となります。

※当日の状況により、メロディーが流れない場合もございますのでご了承ください。

特別塗装機「JAL Fantastic Journey Express」でファンタジースプリングスの世界観に包まれた空の旅を!

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス特別塗装機「JAL Fantastic Journey Express」の紹介でした。

