¥Æ¥ìÅì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡¥¿¥ì¥ó¥È»ÖË¾¤Î½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Äµ¿¤¤
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È»ÖË¾¤Î½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï26Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÀ©ºî¶É¼Ò°÷¤ÇÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î40ÂåÃËÀ¤òÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¤òµá¤á¤ë¡Ö¸·½Å½èÊ¬¡×¤Î°Õ¸«¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡ã¿Þ²ò¡äÀÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¡¡°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ä
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤Ï7·î¾å½Ü¤Î¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÆâ¤Ç¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î20Âå½÷À¤ËÌµÍý¤ä¤ê¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë½÷À¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2¿Í¤ÏºÇ¶áÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢»ö·ïÅöÆü¤ÏÅÔÆâ¤ÎÅ¹¤Ç°û¼ò¸å¡¢½÷À¤ò¼«Âð¤Þ¤ÇÁ÷¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£½÷À¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ú´äºêÊâ¡¢²ÃÆ£¾»Ê¿¡Û