iiyama PC、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』推奨ゲーミングPC発売
ユニットコムは8月26日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
iiyama PC、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』推奨ゲーミングPC発売
パーツを組み替えてアセンブルした自分だけのオリジナルメカを操縦し、立体的に広がる緩急あるSF世界を舞台に縦横無尽に駆け巡ることができるアクションゲーム。第14世代Intel Coreプロセッサ搭載モデルをラインナップしており、高い性能で快適なゲームプレイが可能だ。
○LEVEL-M77M-147F-TT1X-AC6
LEVEL-M77M-147F-TT1X-AC6
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-14700F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィック：GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：264,800円
iiyama PC、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』推奨ゲーミングPC発売
パーツを組み替えてアセンブルした自分だけのオリジナルメカを操縦し、立体的に広がる緩急あるSF世界を舞台に縦横無尽に駆け巡ることができるアクションゲーム。第14世代Intel Coreプロセッサ搭載モデルをラインナップしており、高い性能で快適なゲームプレイが可能だ。
LEVEL-M77M-147F-TT1X-AC6
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-14700F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィック：GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：264,800円