¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÅÏî´½í¥¢¥Ê¤¬Âà¼ÒÈ¯É½¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ´ÑÀï¤Ç¡È¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ¡É¤â¡¡º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ç¤Î³èÌö¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8·î23Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜÃæ¤ÎÅÏî´½í¥¢¥Ê¤¬8·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÏî´¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯6·î¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢7·î°Ê¹ß¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤â¹ßÈÄ¤·¡¢µÙÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÅÏî´½í¥¢¥Ê¡£Â¾¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤Î»î¹ç¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤â
¡¡Æ±¶É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÒÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Âà¼Ò¤¹¤ë·èÃÇ¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ó¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ÅÏî´¥¢¥Ê¡£¡Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢ÉÂµ¤¤ò¼£¤·¤ÆÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó¤È¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°ºÆ³«¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ò¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â´°Á´¤ËÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤â»°Êâ¿Ê¤ó¤ÇÆóÊâ²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ°¤Ê¾õÂÖ¤ÏÃ¦¤·¡¢Á´¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿À¸¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó¤È¡¢Âà¼Ò¤ò·èÃÇ¤·¤¿¿´¶¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÂÌ¾¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÏî´¥¢¥Ê¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÆ®ÉÂÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤äÆü¡¹´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë´ÑÀï¤ä²Ö¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤Ë²÷Éü¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢8·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÎÆüËÜÂÐ¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢NHK¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±10Æü¤Ë¤ÏÅÏî´¥¢¥Ê¼«¿È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Ñ¥ê¤Ç¤Î´ÑÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅÏî´¥¢¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´Ìµ¤¤À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¤Þ¤Ç´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÅÍÜÃæ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Ô¤²á¤®¤¿ÈãÈ½¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÅÏî´¥¢¥Ê¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ö¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´Ìµ¤¤À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ì¯¤Ê·Á¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¡È¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤Îºß¤êÊý
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁûÆ°¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¸¤Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÅÏî´¥¢¥Ê¡£º£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÂÎÄ´¤ÎÇÈ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë»Å»öÉüµ¢¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î³èÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢PRÅª¤Ê¤â¤Î¤òÉÔÄê´ü¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÎÄ´¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»Å»ö¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ºµÙÃæ¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤â·ÝÇ½³èÆ°¤ÏµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÏî´¥¢¥Ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÉÂµ¤¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¿®¤â¤Ç¤¤ë¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¡È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Àë¸À¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¶É¥¢¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¤éÂà¼Ò¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòº£¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¶É¥¢¥Ê¤«¤éÊÌ¤Î¿¦¼ï¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤·¤¿Ê¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¤Ï¡¢»õ²Ê°åÎÅ·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÎSCO¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹Êó¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TBS¤Î¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë°ËÅìÉö¤µ¤ó¤Ï¡¢2021Ç¯2·î¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥É¥¤¥Ä¤òµòÅÀ¤Ë²è²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤¿¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÉÙÀîÍªÂÀ¥¢¥Ê¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¤ÇÂà¼Ò¡£¤½¤Î¸å¥È¥è¥¿¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î¹ÊóÆ°²è¡Ø¥È¥è¥¿¥¤¥à¥º¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊÌ¤Î»Å»ö¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¡È¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤Îºß¤êÊý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÏî´¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£¸åÊÌ¤Î·Á¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³è¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯·ÝÇ½»öÌ³½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢Âà¼ÒÈ¯É½»þ¤Î¡ÒºÇ°¤Ê¾õÂÖ¤ÏÃ¦¤·¡¢Á´¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿À¸¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÅÏî´¥¢¥Ê¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ì¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤·Á¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£