Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤ÎÀÐÇËÌÐ»á¤È¥á¥ëÍ§¤À¤Ã¤¿¡ÖÁêÅö¥¨¥Ã¥¸¤ÎÍø¤¤¤¿ÊÖ»ö¤¬Íè¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç½°±¡µÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡Ê66¡Ë¤¬26Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªsmile¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¡¢9·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡Ê67¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¿¦ÁíºÛ¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬ÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£¤³¤ÎÆü¡¢½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤ò´Þ¤á¡¢ºÇÂç¤Ç12¿Í¤¬½ÐÇÏ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½ÐÇÏ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¹ñ¸¶»á¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÉ¼¤ÎÎ®¤ì¤òÍ½ÁÛ¡£¡Ö·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï100¡ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¾å°Ì2¸õÊä¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«ÄÌ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¡¢¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Î3»á¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÀÐÇË»á¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¤È¤â¤ËÀÐÇË»á¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÃæÂ¼¿ÎÈþ¤«¤é¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¡¢²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Åì¹ñ¸¶»á¤Ï¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀµÏÀ¤òÅÇ¤«¤ì¤ë¡£°û¤ß¿©¤¤¤ÇÃç´Öºî¤ëÏÀÍý¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Î¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡ÖÃç´Ö¤È¤«À¯ºö½¸ÃÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¯ºö¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍýÁÛÏÀ¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Öºî¤ê¤¬²¼¼ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤Àº£²ó¡¢ÁêÅöÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¤¼Á¤Ë²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±¤¬´ê¤¦¤Î¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê²þÀµ¤ÇÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Î²ò·èºö¡£Åì¹ñ¸¶»á¤Ï¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷89¿Í¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½èÈ³¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬39¿Í¡£¡ÊÀÐÇË»á¤Ï¡Ë¤½¤ÎÊý¡¹¤ò¡È¸øÇ§¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤ÏÅÞÆâ¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤ò¿©¤é¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¡ÖÅÞ³°¡¢°ìÈÌ¤Î²æ¡¹¹ñÌ±¤«¤é¤Ï»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¼é¤ëÊý¤ËÉ¼¤¬¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÀÐÇË»á¤Î¶ìÀï¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤È¥á¥ëÍ§¤À¤È¤¤¤¦Åì¹ñ¸¶»á¡£¡Ö¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¡¢Áá¤¤»þ¤Ï1Ê¬¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£½ÐÇÏÉ½ÌÀÁ°¤Ë¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£²ó¡¢³Ð¸ç¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¡£ÁêÅö¥¨¥Ã¥¸¤ÎÍø¤¤¤¿ÊÖ»ö¤¬Íè¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£