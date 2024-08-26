·«¤êÊÖ¤·ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤«¡¡¥¨¥¢¥³¥óÅð¤ó¤Àµ¿¤¤ÃËÂáÊá¡ÊÀÅ²¬¡Ë
26Æü¸áÁ°¡¢À¶¿åÄ®Æâ¤Î²ñ¼ÒÁÒ¸Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¥¨¥¢¥³¥ó¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ57ºÐ¤ÎÃË¤¬Ä¥¤ê¹þ¤ßÃæ¤Î·Ù»¡´±¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦È¡ÆîÄ®ºß½»¤ÎÌµ¿¦¤Î57ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï26Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢À¶¿åÄ®¤Ë¤¢¤ë²ñ¼ÒÁÒ¸Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼Æâµ¡¤È¼¼³°µ¡2¥»¥Ã¥È¡Ê»þ²Á¹ç·×6000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Æü¤Î25Æü¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿±Ä¶È½ê¤«¤é¡ÖÁÒ¸Ë¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬Ä¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤òÅð¤à¤È¤³¤í¤ò³ÎÇ§¤·¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤¬ÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£