ÕúÀ¯¸¢¤ÎÃÝÅç¤ò¤á¤°¤ëµ¿ÏÇ¡¢´Ú¹ñÌîÅÞ¤¬¼«¼çÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤Ø¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¹ñÌ±¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Æ»ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×
2024Ç¯8·î25Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦MBN NEWS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤¬ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¤Î»Ø¼¨¤ÇÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÀ¯¸¢¤Î¡ÉÆÈÅç¡ÊÃÝÅç¤Î´Ú¹ñÌ¾¡Ë¾Ãµî¡Éµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼çÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï¡ÖºÇ¶á¥½¥¦¥ëÃÏ²¼Å´±Ø¹½Æâ¤ËÂ³¤¤¤ÆÀïÁèµÇ°´Û¤«¤é¤âÆÈÅç¤ÎÌÏ·¿¤¬Å±µî¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥½¥¦¥ë¸òÄÌ¸ø¼Ò¤Ï¡Ø¾èµÒ¤ÎÄÌ¹Ô¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡¢ÀïÁèµÇ°´Û¤Ï¡ØÌÏ·¿¤ÎÏ·µà²½¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢Ã¯¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÕúÀ¯¸¢¤Ï·³¤Î¶µ°é¶µºà¤ËÆÈÅç¤ò¡ØÎÎÍ¸¢Ê¶ÁèÃÏ°è¡Ù¤Èµ¤¹¤Ê¤É¡¢ÆÈÅç¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍûÂåÉ½¤Ïº£²ó¤ÎÌÏ·¿¤ÎÅ±µî¤â¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¡×¡ÖÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤Ë¤ÏÎÎÅÚ¤ò¼é¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£9·î¤ËÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÆÈÅç¤Î¶¦Æ±·ÙÈ÷¤òÀë¸À¤·¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡×¡Ö¹ñ¡¢¹ñÌ±¡¢ÎÎÅÚ¡¢¼ç¸¢¤ò¼é¤ë¤Î¤¬ÂçÅýÎÎ¤ÎµÁÌ³¡£¤½¤ì¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤é¤¹¤°¤ËÃÆ³¯¤¹¤ë¤Ù¤¡×¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¿ÆÆü¤ò±Û¤¨¤ÆÇä¹ñÅÛ¡£¹ñÌ±¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Æ»ë¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤ò¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤òÂçÅýÎÎ¿¦¤Ë½¢¤«¤»¤¿¹ñÌ±¤ÎÀÕÇ¤¤À¡Êµã¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë