ÄêÈÖÌîºÚ¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡õ¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤«¤º2ÉÊ¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿©»ö¤Ç¤È¤ë±öÊ¬¤Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£ÎÁÍý²È¤ÎÆ£°æ·Ã¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¸º±ö¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¤ÎÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤ò2¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¤ÎÌîºÚ¡Ö¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¡×¤È¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡×¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¿©ºà¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤º
ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼êºÝ¤è¤¯¤ª¤«¤º¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿È¶á¤ÊÌîºÚ¤Î¤ª¤«¤º¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·
ÁÇºà¤ÎÌ£¤¬°ú¤Î©¤Ä¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¾¯¤Ê¤¤¿åÊ¬¤Ç¾ø¤·¤æ¤Ç¤Ë¤¹¤ë¤È±ÉÍÜ²Á¤â¤¦¤ÞÌ£¤âÆ¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¡¡¾®1Â«¡Ê200g¡Ë
A¡Î¤À¤·½Á1¡¿3¥«¥Ã¥×¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¾®¤µ¤¸1¡Ï
¤«¤Ä¤ªÀá¡¡Âç¤µ¤¸1
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ï3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£A¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡Ê1¡Ë¤Î¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¡¢¿åÂç¤µ¤¸3¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¿¤é¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ1Ê¬¾ø¤·¤æ¤Ç¤Ë¤·¡¢¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¤Ë¡Ê1¡Ë¤Î¹ç¤ï¤»¤¿A¤ÎÈ¾ÎÌ¤ò²Ã¤¨º®¤¼¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î¡ÊA¡Ë¤Ç¤¢¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬18kcal¡¢±öÊ¬0.2g¡Ï
¡ü¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÎÀ÷¤á¼Ñ
Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ÏºÇ¸å¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉ½ÌÌÌ£¤Ë¤¹¤ë¤È±öÊ¬¤¬¸¤¯¤Ò¤«¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¡¾®2¸Ä¡Ê200g¡Ë
¤À¤·½Á¡¡1¥«¥Ã¥×
A¡Î¤·¤ç¤¦¤æ¾®¤µ¤¸1¡¿2¡¡±ö¾¯¤·¡Ï
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ï¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÀö¤¦¡£
¡Ê2¡Ë¡¡Æé¤Ë¤À¤·½Á¡¢¡Ê1¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ10¡Á15Ê¬¼Ñ¤ë¡£¼Ñ½Á¤¬¾¯¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éA¤ò²Ã¤¨º®¤¼¡¢Æé¤ò¤æ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤éÊ´¤ò¤Õ¤«¤»¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬58kcal¡¢±öÊ¬0.2g¡Ï
¤ª¤«¤º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢À¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
·×ÎÌÃ±°Ì¤Ï1¥«¥Ã¥×¡á200ml¡¢Âç¤µ¤¸1¡á15ml¡¢¾®¤µ¤¸1¡á5ml¡¢1¹ç¡á180ml¤Ç¤¹