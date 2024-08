薬草スタンプラリーも！宇治天然温泉 源氏の湯 本店『源氏大作戦 光る源氏へおこしやす！』

弘商会は、同社が運営する宇治市唯一の天然温泉「宇治天然温泉 源氏の湯 本店」が2024年9月4日で開業11周年を迎えます。

2024年9月1日(日)から10月31日(木)までの2ケ月の期間、通常1,100円(税込)の大人入浴料金が700円(税込)になるなどのお得なイベント満載の11TH ANNIVERSARY『源氏大作戦 光る源氏へおこしやす!』を開催します。

宇治天然温泉 源氏の湯 本店『源氏大作戦 光る源氏へおこしやす!』

2024年9月1日(日)から10月31日(木)までの2ケ月の期間、通常1,100円(税込)の大人入浴料金が700円(税込)になるなどのお得なイベント満載の11TH ANNIVERSARY『源氏大作戦 光る源氏へおこしやす!』を開催。

どなたでも参加可能なイベント、源氏の湯会員様限定イベントの2種類あります。

【源氏の湯会員について】

源氏の湯会員様はご入会金210円(税込)でどなたでもご入会できます。

会員になると以下特典があります。

(1) ご入会手続き後、その場で11周年記念DMが渡されます。

即日利用できます。

(2) 館内での利用料金の3%がポイント還元(500ポイント以上からご精算時に利用可能)

(3) 誕生日にお得な限定クーポン付きのDMをプレゼント

(4) 年3回〜4回 お得な限定イベント、限定クーポン付きのDMをプレゼント

【店舗概要】

宇治天然温泉 源氏の湯 本店

所在地 :京都府宇治市大久保町大竹52番地

開業日 :2013年9月4日

TEL :0774-41-2615

定休日 :年中無休

営業時間:[平日] 10:00〜24:00 (最終受付 23:00)

[土日祝] 9:00〜24:00 (最終受付 23:00)

[朝風呂] 6:00〜9:00 (土日祝のみ 最終受付 8:30)

【イベント詳細】

〔宇治天然温泉源氏の湯 会員様限定イベント〕

(1) 9月4日(水)

ポイント還元祭(源氏の湯 会員様限定イベント)

通常館内利用金額(税込)3%分のポイント還元が9月4日(水)に限り11%還元に!

※必ずDMハガキ、会員カードをお持ちください

(2) 9月9日(月)〜13日(金)

11周年感謝ウィーク(源氏の湯 会員様限定イベント)

源氏の湯会員様は、この期間中に大人入浴料1,100円でご入浴いただくと、次回使える入浴無料券プレゼント(利用期間は9月17日(火)〜10月4日(金))

※必ずDMハガキをお持ちください

(3) 9月7日(土)〜10月4日(金)

厳選薬草スタンプラリー実施

(会員様限定イベント 必ずDMをお持ちください)

9月7日〜13日 薬湯・爽

9月14日〜20日 薬湯・活

9月21日〜27日 薬湯・巡

9月28日〜10月4日 薬湯・整

全てご入浴の方には 源氏の湯館内利用券(100円分)プレゼント

※必ずDMハガキをお持ちください

(4) 9月17日(火)〜10月6日(日)

期間中ご入浴されると11周年プレミアムクーポンブックプレゼント

入浴料がお得になるスタンプラリークーポン、紅家お食事割引クーポンなど、お得なクーポンが盛沢山です。

※各クーポンは2024年10月・11月に使えます。

※必ずDMハガキをお持ちください。

(5) 11周年プレミアム抽選会

第1弾 9月15日(日)〜30日(月)

当選発表・商品引換期間10月15日(火)〜31日(木)

第2弾 10月1日(火)〜15日(火)

当選発表・商品引換期間11月1日(金)〜15日(金)

第3弾 10月16日(水)〜31日(木)

当選発表・商品引換期間11月16日(土)〜30日(土)

DMハガキについてる抽選券を応募箱に投函いただくと、入浴手形、平日回数券、入浴招待券、紅家食事券、会員ポイント1,000ポイント、500ポイント、300ポイントなど、豪華賞品が当たります。

※必ずDMハガキをお持ちください

(6) 9月28日(土)〜10月6日(日)

入浴手形特別販売

通常10回9,000円の入浴手形が8,000円に!

1回あたりの入浴料が300円もお得に!

有効期限もなし!(通常は有効期限は購入より1年間)

各日限定100冊販売

※必ずDMハガキ、会員カードをお持ちください

(7) 9月17日(火)〜20日(金)

シルバーウィーク

60歳以上の方は通常1,100円の入浴料が800円に

※必ずDMハガキ、会員カードをお持ちください

(8) 9月21日(土)〜30日(月)

期間中ご入浴のお子様に、お菓子の当たるガチャコイン1枚プレゼント

※保護者の方は必ずDMハガキをお持ちください

〔どなたでも参加可能なイベント〕

◆9月1日(日)〜9月7日(土)

11周年プレミアムウィーク (何度でも利用可能)

この期間は通常1,100円(税込)の大人入浴料がどなたでも700円に!

11周年プレミアムウィーク

◆9月14日(土)、15日(日)、16日(月)、21日(土)、22日(日)、23日(月)

16時〜21時

大人の縁日開催!

大人の射的!3発500円、7発1,000円

キャンプグッズ、ガーデニング用品・Tシャツなど豪華賞品の獲得チャンス

かき氷も販売!(500円)

大人の縁日

◆9月4日(水)〜9月30日(月)

宇治11帖巡り

◆源氏物語テーマのフォト、俳句、ぬりえウィーク

写真、俳句、ぬりえ

◆アロマウィーク(9月中の土日祝開催)

アロマウィーク

◆9月28日(土)、29日(日)

湯けむりロマン線 開通10周年記念イベント

鉄道イベント

◆お食事処 紅家 『光る紅家でお食べやす!』

9月1日(日)〜30日(月)まで

紅家イベント

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 薬草スタンプラリーも!宇治天然温泉 源氏の湯 本店『源氏大作戦 光る源氏へおこしやす!』 appeared first on Dtimes.