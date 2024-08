未知の脅威もリアルタイムで検知！情報技術開発「Deep Instinct」ライセンス

情報技術開発は、2024年8月26日より、エンドポイントセキュリティソリューション「Deep Instinct」のライセンスを、新規ユーザーを対象に期間限定で無償で利用できるキャンペーンを実施中です。

情報技術開発「Deep Instinct」ライセンス

情報技術開発は、2024年8月26日より、エンドポイントセキュリティソリューション「Deep Instinct」のライセンスを、新規ユーザーを対象に期間限定で無償で利用できるキャンペーンを実施中です。

【背景と目的】

近年、サイバー攻撃の手法はますます高度化・巧妙化しており、企業においてセキュリティ対策の重要性が一層高まっています。

特にランサムウェアやフィッシング攻撃などの脅威は、日々進化を遂げており、感染後の振る舞い検知による封じ込めを行うEDRなどの、従来の防御策だけでは対応しきれないケースも増加しています。

また、企業を守るために導入したはずのセキュリティ製品により、管理運用負荷が高くなって従業員の生産性が低下する、社会インフラを麻痺させる障害が発生するなど、業務継続性の問題が生じるケースもあります。

Deep Instinctは、ディープラーニング技術を駆使し、既知の脅威だけでなく未知の脅威もリアルタイムで検知・防御する革新的なセキュリティソリューションです。

また、 従来のアンチウイルス製品のような定期的なフルスキャンやシグネチャ更新が不要で、ある導入事例ではエンドポイントセキュリティの運用における工数を80%削減した実績もあります。

キャンペーンお申込み前に、PoVにてDeep Instinctの価値を検証することも可能です。

■キャンペーン詳細

●対象 :Deep Instinct新規ユーザー

●受付期間 :2024年10月31日まで

●キャンペーン内容:お申込み〜2024年12月31日までの期間、「Deep Instinct」を無償で利用できます

●条件 :2024年12月末までにライセンス数量100以上で本番利用開始の契ができること

※本キャンペーンはお申込み状況により、早期終了することがあります。

<キャンペーン利用例>

※契約開始日は、2024年9月1日〜2025年1月1日の期間で選択可能です。

