「めざましライブ」のトップバッターとして登場したJO1

7月20日より約1ヶ月にわたって開催されたフジテレビ夏の超大型イベント「お台場冒険王2024〜人気者にアイ・LAND〜」。8月25日に閉幕を迎えた同イベントで、今年も来場者を熱狂させていたのが、屋外特設会場「冒険ランド」内の開放感ある大型スタジアムで行われた毎年恒例の「めざましライブ」。

約30組ものアーティストが連日ステージを彩り、"夏フェス"さながらの熱気に包まれたこの「めざましライブ」の中から、オープニングを飾ったJO1をはじめとする注目のステージをピックアップ。臨場感あふれるライブ映像に、新規未公開映像を追加した「めざましライブ 2024完全版」が、9月2日(月)よりフジテレビTWOにて放送される。

■昨年"最多観客数"を記録したJO1による華やかな幕開け!

昨年の「めざましライブ」では最多観客数で"トリ"を飾ったJO1が、今年は7月21日にトップバッターで登場。7000人ものファンを前に、爽やかなポップソング「Love seeker」で幕を開けると、「めざまし8」のテーマソングでもあった「NEWSmile」と続き、会場中の熱気を引き上げていく。

ユーモアたっぷりの自己紹介などMCトークで場内を沸かせた後、「Lemon Candy」では客席に降りたメンバーたちがファンと間近で交流する場面も。その後も、川西拓実、木全翔也、金城碧海が出演中の映画「逃走中 THE MOVIE」の主題歌となっているミディアムバラードの新曲「Believe in You」で美しいコーラスワークを披露すると、終盤の「RadioVision」「Test Drive」ではキレッキレのダンスで再び場内を熱狂の渦に。ラストは、大声援の"JO1コール"に応え、水鉄砲を手に再登場しアンコールの「We Good」をハイテンションにパフォーマンス。真夏の野外フェスらしい演出で、お台場に詰めかけたファンを大いに盛り上げていた。

■DISH//・北村匠海の魂のシャウト!最新曲「プランA」やサプライズのWアンコールも

北村匠海のシャウトも!「めざましライブ」に3人で出演したDISH//

一方、平日開催ながら、大勢のファンが押し寄せ、熱狂的なステージを繰り広げていたのが、俳優の北村匠海がフロントマンを務める4人組バンドのDISH//。この日はギターの矢部昌暉が不在で、北村・橘柊生(Key)・泉大智(Dr)による3人での出演となったが、「めざましテレビ」のテーマソング「朝、月面も笑っている」を皮切りに、客席と一緒になって手を振るなど、会場の一体感を演出した「沈丁花」、「Dreamer Drivers」、「No.1」と4曲連続で畳み掛けるパワフルなステージを展開した。

その後のMCでは、「まず水を飲んで下さい」と場内のファンを気遣いながら、当時"めざましくんの被り物"をして踊っていたという「めざましライブ」の思い出を振り返っていた北村。最新曲の「プランA」では魂のシャウトで沸かせると、DISH//ライブの定番曲「JUMPer」や「HAPPY」でも客席を煽り、ボルテージは最高潮に。最後は、Wアンコールとして「勝手にMY SOUL」もサプライズで披露し、終始テンションの高いステージを繰り広げた。

■K-POP第5世代のNCT WISH、TWSが初登場!ファンを喜ばせるビッグサプライズ発表も

「めざましライブ」に初登場したNCT WISH

今年の「めざましライブ」の特徴の1つともいえるのが、K-POPグループの台頭だ。中でも、"第5世代"と呼ばれる次世代のボーイズグループが数多く初出演を飾っており、7月22日には"NCT最後のユニット"として今年2月にデビューしたばかりの6人組・NCT WISHも初登場。プレデビュー曲「Hands Up」で詰めかけたファンを盛り上げると、デビュー曲「WISH」や、爽やかな夏を演出する「Sail Away」、新曲「Songbird」などを日本語Ver.でパフォーマンス。MCでは、グループ最年長のリーダー、SION(シオン)の呼びかけで、初のアジアツアー開催をサプライズで発表する一幕もあり、会場中がファンの大歓声で包まれていた。

「めざましライブ」に初登場したTWS

同じくK-POP第5世代からは、"SEVENTEENの弟分"として脚光を浴びている6人組・TWS(トゥアス)が、"フジテレビの日"でもある8月8日に初登場。約6000人のファンが詰めかけた熱気あふれるステージでは、6月に発売されたばかりの2ndミニアルバム「SUMMER BEAT!」からタイトル曲「If I'm S, Can You Be My N?」や「Keep On」、「hey! hey!」といった夏らしい爽やかなナンバーを披露。アンコールでは、彼らが独自に掲げる音楽ジャンル"Boyhood Pop"を印象付けたデビュー曲「plot twist」で沸かせるなど、大歓声の"TWSコール"を巻き起こしていた。

■ヒュニンカイの誕生日サプライズも!8000人を沸かせたTOMORROW X TOGETHERのスペシャルなパフォーマンスとは?

「めざましライブ」に初登場したTOMORROW X TOGETHER

そんなK-POP勢の最大の目玉として、今年最多となる8000人もの観客を集めたのが、8月12日に登場した5人組・TOMORROW X TOGETHERだ。

ステージに姿を現すなり、MOA(ファンの呼称)からの熱い歓声に迎えられた5人は、「Deja Vu」を日本語Ver.で歌い、7月3日にリリースされたばかりの日本4thシングル「誓い (CHIKAI)」から「ひとつの誓い (We'll Never Change)」やHUENINGKAI(ヒュニンカイ)が楽曲制作に加わった「きっとずっと (Kitto Zutto)」など日本オリジナル曲を多数披露。TAEHYUN(テヒョン)を中心とする甘い歌声や紐を使ったユニークな振り付けなど、TOMORROW X TOGETHERらしい美しい世界観を表現した。

後半は「I'll See You There Tomorrow」や「Happily Ever After」といった躍動感あふれるナンバーで魅了し、メリハリのある構成でライブを締めくくると、アンコールでは2日後(8月14日)に誕生日を迎えるマンネ(最年少メンバー)のHUENINGKAIのバースデーサプライズも。メンバーとMOAたちとの固い絆を感じさせる"胸熱モーメント"も印象的だった。

今回放送される「めざましライブ 2024完全版」では、未公開映像も追加された5組のライブをスペシャルバージョンでお届け。まだまだ暑い日々が続く晩夏、野外ならではの熱気に包まれたこのライブで、夏フェス気分を満喫したい。

