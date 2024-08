KISS OF LIFE、初のワールドツアー「KISS ROAD」開催決定！10月26日の韓国公演よりスタート

KISS OF LIFEが、初のワールドツアーを展開する。本日(26日)、KISS OF LIFEは各種公式アカウントを通じて、初のワールドツアー「KISS ROAD」のスポットビデオを公開。該当映像には昨年、KISS OF LIFEの本格的な成長ぶりを実感させた各授賞式のパフォーマンス映像と、ワールドツアーのニュースが盛り込まれている。彼女たちは10月26日のソウル公演を皮切りに、北米のミネアポリス、シカゴ、トロント、モントリオール、ボストン、シルバースプリング、ニューヨーク、アトランタ、ヒューストン、ダラス、サンアントニオ、フェニックス、ロサンゼルス、ラスベガス、アナハイム、サンフランシスコ、シアトル、バンクーバーなど、20都市で開催する。ポスターによると今後、他の地域も発表するとみられる。

「KISS ROAD」は、KISS OF LIFEがデビュー以降、初めて展開するワールドツアーで、デビューして1年で“売れっ子ガールズグループ”として浮上した彼女たちの、様々な魅力を感じることができるものと期待される。チームの武器であるしっかりしたライブ実力とパフォーマンスはもちろん、華やかなステージ構成とセットリストで世界中のファンたちを楽しませるため、心血を注いでいるという。