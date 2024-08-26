BBGIRLS½Ð¿È¥æ¥¸¥ç¥ó¡õÇÐÍ¥¥¤¡¦¥®¥å¥Ï¥ó¡¢¸ø³«Îø°¦¤«¤éÌó1Ç¯¤ÇÇË¶É¡Ä»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È
BBGIRLS¡ÊBrave Girls¡Ë½Ð¿È¥æ¥¸¥ç¥ó¤ÈÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥®¥å¥Ï¥ó¤¬¡¢ÇË¶É¤·¤¿¡£
ËÜÆü¡Ê26Æü¡Ë¡¢¥æ¥¸¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½êR¡õD COMPANY¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖºÇ¶áÊÌ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¦¥®¥å¥Ï¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½êBILLIONS¤â¡ÖºÇ¶á2¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£º£¸å¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍ§Ã£¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï´Ú¹ñ¤ÇºòÇ¯2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS 2TV¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖRustically¡§In Ulsan¡×¤Ç¶¦±é¡£Æ±Ç¯¤Î7·î¤ËÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Æ±Ç¯9·î¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤È¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢11ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸ø³«Îø°¦¤ò»Ï¤á¤¿¡£2¿Í¤Ï¤½¤ì¤«¤éÌó1Ç¯¤ÇÇË¶É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥æ¥¸¥ç¥ó¤Ïº£Ç¯4·î¡¢BBGIRLS¤«¤éÃ¦Âà¡£Àè·î¡¢R¡õD COMPANY¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£¥¤¡¦¥®¥å¥Ï¥ó¤Ïº£Ç¯²¼È¾´ü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëSBS¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö°Ëâ¤Ê¥«¥Î¥¸¥ç¤ÏºÛÈ½´±¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¦BBGIRLS ¥æ¥¸¥ç¥ó¡¢Îø¿Í¥¤¡¦¥®¥å¥Ï¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÇ®°¦ÊóÆ»¡©¡ÖÁá¤¯¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¦¡È¸ø³«Îø°¦Ãæ¡ÉBBGIRLS ¥æ¥¸¥ç¥ó¡õ¥¤¡¦¥®¥å¥Ï¥ó¡¢¥×¡¼¥ë¥Ç¡¼¥È¤òËþµÊ¡©2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÃíÌÜ
ËÜÆü¡Ê26Æü¡Ë¡¢¥æ¥¸¥ç¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½êR¡õD COMPANY¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖºÇ¶áÊÌ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¦¥®¥å¥Ï¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½êBILLIONS¤â¡ÖºÇ¶á2¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£º£¸å¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍ§Ã£¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï´Ú¹ñ¤ÇºòÇ¯2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS 2TV¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖRustically¡§In Ulsan¡×¤Ç¶¦±é¡£Æ±Ç¯¤Î7·î¤ËÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢ÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Æ±Ç¯9·î¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤È¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢11ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¸ø³«Îø°¦¤ò»Ï¤á¤¿¡£2¿Í¤Ï¤½¤ì¤«¤éÌó1Ç¯¤ÇÇË¶É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥æ¥¸¥ç¥ó¤Ïº£Ç¯4·î¡¢BBGIRLS¤«¤éÃ¦Âà¡£Àè·î¡¢R¡õD COMPANY¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£¥¤¡¦¥®¥å¥Ï¥ó¤Ïº£Ç¯²¼È¾´ü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëSBS¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö°Ëâ¤Ê¥«¥Î¥¸¥ç¤ÏºÛÈ½´±¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¦BBGIRLS ¥æ¥¸¥ç¥ó¡¢Îø¿Í¥¤¡¦¥®¥å¥Ï¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÇ®°¦ÊóÆ»¡©¡ÖÁá¤¯¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¦¡È¸ø³«Îø°¦Ãæ¡ÉBBGIRLS ¥æ¥¸¥ç¥ó¡õ¥¤¡¦¥®¥å¥Ï¥ó¡¢¥×¡¼¥ë¥Ç¡¼¥È¤òËþµÊ¡©2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÃíÌÜ