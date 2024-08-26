¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÍî»¥¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢²áµîºÇ¹â¤Î35²¯±ß
¡¡¡ÖÌîµå¤Î¿ÀÍÍ¡×¡Ö¸µÁÄÆóÅáÎ®¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬35²¯±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â³Û¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï1932Ç¯¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤ËÂÐ¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢25Æü¤Ë2412Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½35²¯±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤ÄÁ°¤Ë³°ÌîÀÊ¤ò»Ø¤Çº¹¤·¡ÖÍ½¹ð¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¥Çä¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤È¤È¤·Íî»¥¤µ¤ì¤¿Æ±¤¸¤¯¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÌ¾Áª¼ê¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥ó¥È¥ë¤ÎÌîµå¥«¡¼¥É¡¢1260Ëü¥É¥ë¡áÆüËÜ±ß¤ª¤è¤½17²¯±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢ÉÊ¤Î»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Ï1914Ç¯¤«¤é¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Çº¸Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ÜÀÒ¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡Ö¸µÁÄÆóÅáÎ®¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿ÄÌ»»¥Û¡¼¥à¥é¥ó714ËÜ¤Ï¸½ºß¤Ç¤âÎòÂå3°Ì¤Ç¡¢¡ÖÌîµå¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï1932Ç¯¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤ËÂÐ¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢25Æü¤Ë2412Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½35²¯±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤ÄÁ°¤Ë³°ÌîÀÊ¤ò»Ø¤Çº¹¤·¡ÖÍ½¹ð¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Ï1914Ç¯¤«¤é¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Çº¸Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ÜÀÒ¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡Ö¸µÁÄÆóÅáÎ®¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿ÄÌ»»¥Û¡¼¥à¥é¥ó714ËÜ¤Ï¸½ºß¤Ç¤âÎòÂå3°Ì¤Ç¡¢¡ÖÌîµå¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£