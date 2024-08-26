東京都や千葉県を走る京成電鉄の電車（画像：京成電鉄）

千葉県内のJR線、一部の鉄道、路線バス、フェリーが乗り放題になる「サンキュー・ちばフリーパス」「サンキュー・ちばフリー乗車券」（「・」はハートマーク）が今年度も発売されます。秋版は2024年9月1日から、早春版は来年の1月4日から、いずれもJR東日本の主な駅の指定席券売機で購入できます。

また今年度は、京成電鉄、新京成電鉄、芝山鉄道が新たに加わりフリーエリアが拡大されました。

サンキュー・ちばフリーパス

【発売金額】大人3,970円、小人1,980円

【発売箇所】JR東日本の千葉県内の主な駅と久里浜駅（指定席券売機のみ）

フリーエリア内では、JR線の普通列車（快速含む）の普通車自由席および各鉄道・バス会社線の指定路線、東京湾フェリーが乗降自由です。

フリーエリア内でJR線の特急列車等を利用される場合は特急券や「在来線チケットレス特急券サービス」などとの併用が可能です。

京成電鉄・北総鉄道のフリーエリア内でスカイライナー・イブニングライナー・モーニングライナーなどを利用されるの場合はライナー券や「ライナー券チケットレスサービス」との併用が可能です。

サンキュー・ちばフリー乗車券

【発売金額】大人4,790円、小人2,390円

【発売箇所】JR東日本の都区内の主な駅（指定席券売機のみ）

都区内各駅からフリーエリア内までのJR線往復乗車券と、フリーパスがセットになったきっぷです。

JR線の往復には普通列車（快速含む）の普通車自由席が利用できます。

フリーエリア内では、JR線の普通列車（快速含む）の普通車自由席および各鉄道・バス会社線の指定路線、東京湾フェリーが乗降自由です。

発売期間・利用期間

発売期間（秋）：2024年9月1日（日）〜2024年10月30日（水）

利用期間（秋）：2024年9月1日（日）〜2024年10月31日（木）

発売期間（早春）：2025年1月4日（土）〜2025年2月27日（木）

利用期間（早春）：2025年1月4日（土）〜2025年2月28日（金）

フリーエリア内の対象路線

（１）鉄道：千葉県内のJR東日本、小湊鉄道、いすみ鉄道、銚子電気鉄道、流鉄、京成電鉄、新京成電鉄、北総鉄道、芝山鉄道

（２）バス：小湊鉄道、九十九里鉄道、ジェイアールバス関東、千葉交通、日東交通、京成タクシー成田（各社の指定路線）

（３）船：東京湾フェリー（金谷港〜久里浜港）

特典

「サンキュー・ちばフリーパス」、「サンキュー・ちばフリー乗車券」のきっぷを提示すると、千葉県内のJR千葉駅以東の NewDays（一部店舗・商品除く）での買い物が割引になる特典や、各鉄道、フェリーでのお買い物の割引やサービスなどが受けられます。また、フリーエリア内駅前観光案内所などでは無料でレンタサイクルを借りることができます。(台数に限りあり)