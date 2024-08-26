　ブラジルサッカー連盟(CBF)は26日、北中米W杯南米予選に臨むブラジル代表メンバーを発表した。

　初招集は2人。17歳のFWエステバン・ウィリアン(パルメイラス)と23歳のルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)を選出した。エステバンはメッシを彷彿とさせるプレースタイルなどから“メッシーニョ”の愛称で呼ばれており、2025年7月のチェルシー加入が内定している逸材だ。

　ブラジルは6日にホームでエクアドルと、10日にアウェーでパラグアイと対戦する。

▽GK

ベント(アルナスル)

エデルソン・モラエス(マンチェスター・C)

アリソン・ベッカー(リバプール)

▽DF

ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)

ルーカス・ベラウド(パリSG)

マルキーニョス(パリSG)

ウェンデル(ポルト)

ダニーロ(ユベントス)

ヤン・コウト(ドルトムント)

エデル・ミリトン(R・マドリー)

ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

▽MF

アンドレ(フルミネンセ)

ジェルソン(フラメンゴ)}

ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン)

ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)

ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)

ルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)

▽FW

ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)

エンドリッキ(R・マドリー)

サビーニョ(マンチェスター・C)

ペドロ(フラメンゴ)

エステバン(パルメイラス)

ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)