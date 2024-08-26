ブラジル代表の9月南米予選メンバーが発表!! 17歳逸材FW“メッシーニョ”を初招集
ブラジルサッカー連盟(CBF)は26日、北中米W杯南米予選に臨むブラジル代表メンバーを発表した。
初招集は2人。17歳のFWエステバン・ウィリアン(パルメイラス)と23歳のルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)を選出した。エステバンはメッシを彷彿とさせるプレースタイルなどから“メッシーニョ”の愛称で呼ばれており、2025年7月のチェルシー加入が内定している逸材だ。
ブラジルは6日にホームでエクアドルと、10日にアウェーでパラグアイと対戦する。
▽GK
ベント(アルナスル)
エデルソン・モラエス(マンチェスター・C)
アリソン・ベッカー(リバプール)
▽DF
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
ルーカス・ベラウド(パリSG)
マルキーニョス(パリSG)
ウェンデル(ポルト)
ダニーロ(ユベントス)
ヤン・コウト(ドルトムント)
エデル・ミリトン(R・マドリー)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
▽MF
アンドレ(フルミネンセ)
ジェルソン(フラメンゴ)}
ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)
ルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)
▽FW
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
エンドリッキ(R・マドリー)
サビーニョ(マンチェスター・C)
ペドロ(フラメンゴ)
エステバン(パルメイラス)
ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)
初招集は2人。17歳のFWエステバン・ウィリアン(パルメイラス)と23歳のルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)を選出した。エステバンはメッシを彷彿とさせるプレースタイルなどから“メッシーニョ”の愛称で呼ばれており、2025年7月のチェルシー加入が内定している逸材だ。
ブラジルは6日にホームでエクアドルと、10日にアウェーでパラグアイと対戦する。
ベント(アルナスル)
エデルソン・モラエス(マンチェスター・C)
アリソン・ベッカー(リバプール)
▽DF
ギリェルメ・アラーナ(アトレチコ・ミネイロ)
ルーカス・ベラウド(パリSG)
マルキーニョス(パリSG)
ウェンデル(ポルト)
ダニーロ(ユベントス)
ヤン・コウト(ドルトムント)
エデル・ミリトン(R・マドリー)
ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
▽MF
アンドレ(フルミネンセ)
ジェルソン(フラメンゴ)}
ジョアン・ゴメス(ウォルバーハンプトン)
ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
ロドリゴ・ゴエス(R・マドリー)
ルーカス・パケタ(ウエスト・ハム)
▽FW
ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
エンドリッキ(R・マドリー)
サビーニョ(マンチェスター・C)
ペドロ(フラメンゴ)
エステバン(パルメイラス)
ルイス・エンヒキ(ボタフォゴ)