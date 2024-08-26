µ¶¥¹¥¤¥«¤«¤é³ÐÀÃºÞ2¥È¥ó²¡¼ý¡¡¥á¥¥·¥³¹ñ¶¡¢ËöÃ¼²Á³Ê7²¯±ß°Ê¾å¤«
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¡¦¹ñ¶·ÙÈ÷¶É¤Ïº£·î¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ë¶á¤¤¥á¥¥·¥³¹ñ¶¤Î¥ª¥¿¥¤¥á¥µ¤Ç¡¢³ÐÀÃºÞ¥á¥¿¥ó¥Õ¥§¥¿¥ß¥óÌó4587¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2¥È¥ó¡Ë¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³ÐÀÃºÞ¤Ï¥¹¥¤¥«¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿1220¸Ä¤ÎÊñ¤ß¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¥¿¥¤¥á¥µ¤Ç2024Ç¯8·î16Æü¡¢³ÐÀÃºÞ¥á¥¿¥ó¥Õ¥§¥¿¥ß¥ó¤ÎÌ©Í¢¤Ë»È¤ï¤ì¡¢²¡¼ý¤µ¤ì¤¿µ¶¥¹¥¤¥«¡£ÊÆÀÇ´Ø¡¦¹ñ¶·ÙÈ÷¶ÉÄó¶¡¡áAP
¡¡Æ±¶É¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤Èº£·î16Æü¡¢¹ñ¶¸¡Ìä½ê¤Ë¥¹¥¤¥«¤òÀÑ¤ß²Ù¤È¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥á¥¥·¥³Â¦¤«¤éÅþÃå¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤ËÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜÊª¤Î¥¹¥¤¥«¤ËÊ¶¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¤¥«¤ÎÈé¤Ë¤Ë¤»¤¿Êñ¤ß»æ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¤¿³ÐÀÃºÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥á¥¿¥ó¥Õ¥§¥¿¥ß¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¶É¤Ï¡¢ËöÃ¼²Á³Ê¤Ç¤Ï500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÌôÊª¤Î²á¾êÀÝ¼è¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ç¡¢ÊÆ¼ÀÉÂÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊCDC¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤ËÌôÊª¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ç»àË´¤·¤¿Ìó10Ëü8Àé¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó3³ä¤¬¥á¥¿¥ó¥Õ¥§¥¿¥ß¥ó¤Ê¤É¤Î¹çÀ®ËãÌô¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤ÎÌ©Í¢¼ê¸ý¤Ï¹ªÌ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¶É¤ÏÆ±½£ÆîÉô¤È¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ÇÌ©Í¢ÁË»ß¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥¢¥Ý¥íºîÀï¡×¤òÅ¸³«Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÀ±°æËãµª¡Ë