»°ÂåÌÜJSBº£»ÔÎ´Æó¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é ÉñÂæÎ¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/08/26¡Û»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Îº£»ÔÎ´Æó¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ËÌ»³¹¨¸÷¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÂåÌÜJSBº£»ÔÎ´Æó¡õËÌ»³¹¨¸÷¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤ÎÃçÎÉ¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢º£»Ô¤Ï¡Ö"R"ED FINAL ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ä¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀéÍÕ¸ø±é¤ËËÌ»³¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö²ÖÂ«¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤¤²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢ÀÖ¤Î¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¶¦±é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÀÖ¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÂåÌÜJSBº£»ÔÎ´Æó¡õËÌ»³¹¨¸÷¡¢¥é¥¤¥Ö¸å¤ÎÃçÎÉ¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡»°ÂåÌÜJSBº£»ÔÎ´Æó¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢º£»Ô¤Ï¡Ö"R"ED FINAL ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ä¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀéÍÕ¸ø±é¤ËËÌ»³¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö²ÖÂ«¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤¤²ÖÂ«¤òÊú¤¨¡¢ÀÖ¤Î¥Ä¥¢¡¼T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¶¦±é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÀÖ¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û