±ä²¬ËÌ±º¤Î¡Ö·î¤Î±ö¡×»ÈÍÑ¡ªÆî¹ñ¥×¥ê¥ó¡Ö±ö¥­¥ã¥é¥Þ¥ó¥´¡¼¥×¥ê¥ó¡×

南国プリン「塩キャラマンゴープリン」

南国CBFは、宮崎市で地元の食材を活かしたプリン専門店「南国プリン」は【宮崎の新名物】を目指す「塩キャラマンゴープリン」を8月27日(火)に発売。

今までにはない組み合わせ!?マンゴー×塩キャラメルの「塩キャラマンゴープリン」とは?

同店では宮崎県産の素材にこだわるだけでなく、同店オリジナルの商品開発を行い、宮崎の魅力を発信。

そこで、世の中に出ているマンゴープリンを一つ進化させるべく、延岡北浦の「月の塩」と生クリーム(南日本酪農協同)で作った塩キャラメルソースで楽しむプリンを販売します。

プリンといえばカラメルですし、マンゴープリンはそのまま食べる商品がほとんどですが、新しい食べ合わせを研究し、マンゴーの風味を最高に引き出すソースを開発しました。

その中でようやくたどり着いたのが「塩キャラメルソースとマンゴープリン」を合わせることで、マンゴーの爽やかな香り、味わいをより強く感じられます。

