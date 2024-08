イタリアの伝統と文化を体験！アメリゴ・ヴェスプッチ号「ヴィラッジョ・イタリア」

イタリアの世界一美しい帆船「アメリゴ・ヴェスプッチ号」は、イタリアの歴史と文化の発信と日本との交流を目的に、8月25日(日)から8月30日(金)までの期間、東京国際クルーズターミナルに東京初入港します。

「アメリゴ・ヴェスプッチ号」は2023年7月から世界31カ国を航海するワールドツアーを開始し、日本は17カ国目の寄港先となります。

東京初上陸に伴い、8月26日(月)16時より8月30日(金)16時までの5日間限定で東京国際クルーズターミナルにて、イタリアの歴史や文化を無料で体験できる「ヴィラッジョ・イタリア」を開催中です。

アメリゴ・ヴェスプッチ号「ヴィラッジョ・イタリア」

イタリアの世界一美しい帆船「アメリゴ・ヴェスプッチ号」は、イタリアの歴史と文化の発信と日本との交流を目的に、8月25日(日)から8月30日(金)までの期間、東京国際クルーズターミナルに東京初入港。

「アメリゴ・ヴェスプッチ号」は2023年7月から世界31カ国を航海するワールドツアーを開始し、日本は17カ国目の寄港先となります。

東京初上陸に伴い、8月26日(月)16時より8月30日(金)16時までの5日間限定で東京国際クルーズターミナルにて、イタリアの歴史や文化を無料で体験できる「ヴィラッジョ・イタリア」を開催中。

「アメリゴ・ヴェスプッチ号」の乗船体験をはじめ、期間中毎日日没後に行われるイタリアの伝統的な降旗パフォーマンス、イタリアのグルメやワイン、ヴェネツィア国際映画祭によってキュレーションされた映画作品の上映、バンドやオペラ歌手による生演奏、イタリアの最先端ビジネス・テクノロジー・デザインにまつわる展示や、セミナーの開催など、イタリア文化の発展や変遷を学びながら体験できる様々なコンテンツが無料で提供されます。

◆ヴィラッジョ・イタリア詳細

開催期間:2024年8月26日(月)〜2024年8月30日(金)

開催時間:8月26日(月)16:00〜21:00

8月27日(火)10:00〜21:00

8月28日(水)10:00〜21:00

8月29日(木)10:00〜21:00

8月30日(金)10:00〜16:00

会場 : 東京国際クルーズターミナル(東京都江東区青海2丁目地先)

入場料 : 無料 ※飲食など一部別途料金が発生します。

◆ヴィラッジョ・イタリアで体験できるコンテンツ

1. アメリゴ・ヴェスプッチ号への乗船体験・降旗パフォーマンス

5日間毎日体験可能。

各日の乗船スケジュールは公式サイトより確認してください。

※要予約

毎日日没後には船員による降旗パフォーマンスを実施予定。

(天候により変動)

2.エンターテインメント

<音楽>

・イタリア海軍バンドによる生演奏

8月27日(火)〜29日(木) 各日 11時〜と17時〜の2回(計6回)実施予定

・イタリア出身アーティスト セレナ・アウティエリさんによるライブステージ

8月27日(火)19時00分より実施予定

・世界各国でイタリアオペラの後進育成や普及活動を推進する、巨匠(マエストロ)のリッカルド・ムーティ氏が率いる、イタリア・オペラ・アカデミー所属の音楽家による弦楽四重奏の演奏会

8月28日(水)19時30分より実施予定

・ミラノのラ・スカラ音楽院による演奏会

8月29日(木)19時30分より実施予定

<映画>

ヴェネツィア国際映画祭によりキュレーションされたイタリアの映画作品の上映

・エドアルド・デ・アンジェリス監督の「潜水艦コマンダンテ 誇り高き決断」

8月26日(月)19時より上映予定

・ミカエラ・ラマッツォッティ監督の「Happiness!」

8月27日(火)13時より上映予定

・バティスト・エチェガライとジュゼッペ・ブッキ監督の「ラ・パルテ・デル・レオーネ」

8月28日(水)13時より上映予定

<アート>

・現代イタリア美術を代表するイタリア出身のアーティスト、ジャゴによる、ミケランジェロの傑作を大胆に再解釈したブロンズ作品「ラ・ダビデ」の展示(期間中展示予定)

・ジャゴのドキュメンタリー上映

8月30日(金)午前11時より上映予定

・シチリアで創作されたアートに焦点を当てたアートイベント

8月26日(月)17時より実施予定

<スポーツ>

・オリンピック聖火トーチの展示

2026年にはイタリアで4度目、ミラノで初となるミラノ・コルティナ冬季オリンピックが開催されます。

ヴィラッジョ・イタリアではイタリアオリンピック委員会協力のもと、イタリアと日本で開催された時に使用された聖火トーチを展示します。

3. 食「リストランテ・イタリア」

「ヴィラッジョ・イタリア」内の「リストランテ・イタリア」では、日本でも著名なイタリア人シェフ、エリオ・オルサーラシェフの監修によるメニューを提供します。

そのほか、ライブクッキング・ショーや、イタリアワインを堪能できるティスティングマスタークラス、イタリアンジェラートショップなど、世界中で愛される本場イタリアの食文化を楽しめるコンテンツを期間中提供します。

また、2014年に葡萄畑の景観とワイン文化の地としてユネスコ世界遺産に登録されたイタリア・ピエモンテ州ランゲ・ロエロ・モンフェッラート地域の登録10周年を記念して、ティスティングやバローロのマスタークラスがなどが開催されます。

バローロのマスタークラスは27日(火)16時〜17時にて開催予定です。

4. 展示/セミナー

イタリアデザインの歴史や文化の促進を担うメイド・イン・イタリア担当省、イタリア国防省、ADIデザイン博物館との共同企画「イタリア・ジュニアーレ」や、没入型スクリーンで体験するワインとイタリアをテーマにしたイタリアの農業・食料主権・林業省とのコラボレーション展示「ディバイン・イマーシブ・エクセレンス」など、イタリアの伝統と文化に触れられる展示を無料でご覧いただけるほか、観光、貿易、サスティナビリティなど、幅広いテーマに沿ったセミナーを開催予定です。

また、イタリア海軍と笹川平和財団主催のセミナー「海洋-意識の向上とその持続可能な利用」や、大阪万博のイタリア・パビリオンが掲げる「アートは生命を再生する」をテーマにしたセミナーの開催も予定しています。

※各コンテンツの参加枠には限りがあります。

詳細は公式サイトよりご確認・予約ください。

◆「アメリゴ・ヴェスプッチ号」次の目的地

アメリゴ・ヴェスプッチ号は、8月30日(金)に日本を出航し、次の目的地であるオーストラリアのダーウィンに向かいます(10月4日〜7日まで寄港予定)。

さらに、10月24日から28日にかけてシンガポール、11月28日から12月2日にインドのムンバイ、12月17日から19日にアラブ首長国連邦のアブダビ、12月22日から25日にカタールのドーハ、そして来年1月20日から24日にサウジアラビアのジッダへの寄港を予定しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post イタリアの伝統と文化を体験!アメリゴ・ヴェスプッチ号「ヴィラッジョ・イタリア」 appeared first on Dtimes.