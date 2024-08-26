ANA¤¢¤¤ó¤É¡¢¡ÖANA¤ÎÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ¡×¤ò¿·Àß¡¡¥®¥Õ¥Æ¥£¤ÈAPIÏ¢·È
ANA¤¢¤¤ó¤É¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡ÖANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ë¡ÖANA¤ÎÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ¡×¤ò¿·Àß¤·¤¿¡£
¥®¥Õ¥Æ¥£¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Î¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÎ¹ÀèÇ¼ÀÇ¡×¤ÈAPIÏ¢·È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£´óÉÕ³Û¤Î3³äÁêÅö¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Öe³¹¥®¥Õ¥È¡×¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÃÏ°èÆâ¤Î¤Î°û¿©Å¹¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¡¦ÂÎ¸³»ÜÀß¤Ê¤É¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç¡¢²ñ·×»þ¤Ë1±ßÃ±°Ì¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡¢ËÌ³¤Æ»¶æÃÎ°ÂÄ®¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡¢²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¤Î6¼«¼£ÂÎ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾Ý¼«¼£ÂÎ¤Ï½ç¼¡³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£