¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¼ç¼´¤ØÈôÌöÀÀ¤¦¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×
¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î»×¤¤ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡ÊÀìÂç¡Ë¤¬¡¢£´Ç¯¸å¤Ë¸þ¤±¤Æà¼ç¼´á¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥µ¥ó¥È¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡££³£µ¿Í¤ÎÃæ³ØÀ¸¤È¶¥±Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î£³¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤·¤¿¡£»ØÆ³Ìò¤òÌ³¤á¤¿¹ÃÈå¤Ï¼Âµ»»þ¤Ë¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤è¤ê¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥µ¡¼¥Ö¤òÈäÏª¡£Ãæ³ØÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÇÔÀï¡£ÌÜÉ¸¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤è¤ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Þ¤¿½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¼ç¼´¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¤¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£