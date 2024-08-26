ºù°æÆüÆà»Ò¡¢10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡õÉ½»æ3¼ï¤¬²ò¶Ø
½÷Í¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¤Î·ÝÇ½³èÆ°10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØÆ¾¿§¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤¬9·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºù°æÆüÆà»Ò10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸Amazon¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤Û¤«¡Ú4ÅÀ¡Û
º£Ç¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¤¬¡¢µÇ°¼Ì¿¿½¸¤ò9·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Øºù°æÆüÆà»Ò10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸ Æ¾¿§¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÈÆ¾¿§¡É¤È¤Ï¡¢¥È¥¤Î±©¤Î¤è¤¦¤ÊÇöÅí¿§¡¢Ã¸¹È¿§¤ò°ÕÌ£¤·¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¤Î¡Èºù¡É¤Î¿§¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶á¤¯¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¥í¥±¤Ç»£¤ì¤¿´ñÀ×¤Î¥«¥Ã¥È¤Î¿§¤Ë¤â¶á¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
´ñÀ×¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ü¤¤±À¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Å·µ¤¤ÎÃæ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Õ¥¨¤Ë¤¢¤ë³¤±è¤¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î»£±Æ¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÃåÂØ¤¨¤â½ª¤¨¡¢¤½¤Î¾ì¤ò²ò»¶¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¤¤ì¤¤¤ÊÍ¼ÍÛ¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢¹²¤Æ¤ÆºÆ¤Ó»£±Æ½àÈ÷¤ò¤·¡¢µÞÂ®¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÂÀÍÛ¤òÇØ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ë²Ã¤¨¡¢Amazon¸ÂÄêÈÇ¡¢ÆÃÁõÈÇÍÑ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÉ½»æ¤òºîÀ®¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆÃÁõÈÇ¤Ï¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¥À¥Ê¥ó¤Î³¤¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸½é¤Î¿åÃå»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¤È¤¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë·èÄê¡£AmazonÈÇ¤Ï¥Õ¥¨¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤¿ºÝ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤È¶¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Ûºù°æÆüÆà»Ò¡¢10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºù°æÆüÆà»Ò10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸Amazon¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤Û¤«¡Ú4ÅÀ¡Û
º£Ç¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¤¬¡¢µÇ°¼Ì¿¿½¸¤ò9·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Øºù°æÆüÆà»Ò10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸ Æ¾¿§¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
´ñÀ×¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ü¤¤±À¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Å·µ¤¤ÎÃæ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Õ¥¨¤Ë¤¢¤ë³¤±è¤¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î»£±Æ¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÃåÂØ¤¨¤â½ª¤¨¡¢¤½¤Î¾ì¤ò²ò»¶¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³¤¤ì¤¤¤ÊÍ¼ÍÛ¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢¹²¤Æ¤ÆºÆ¤Ó»£±Æ½àÈ÷¤ò¤·¡¢µÞÂ®¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÂÀÍÛ¤òÇØ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ë²Ã¤¨¡¢Amazon¸ÂÄêÈÇ¡¢ÆÃÁõÈÇÍÑ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÉ½»æ¤òºîÀ®¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆÃÁõÈÇ¤Ï¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¥À¥Ê¥ó¤Î³¤¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸½é¤Î¿åÃå»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¤È¤¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë·èÄê¡£AmazonÈÇ¤Ï¥Õ¥¨¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤¿ºÝ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤È¶¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Ûºù°æÆüÆà»Ò¡¢10¼þÇ¯µÇ°¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê