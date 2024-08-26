¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¥Ð¥¹¤ÎÅ¾Íî»ö¸ÎÁê¼¡¤° 36¿Í»àË´
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ç25Æü¡¢¥Ð¥¹Å¾Íî»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â36¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£µß½õ¤ª¤è¤Ó·Ù»¡Åö¶É¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ö¡ÊPunjab¡Ë½£ËÌÉô¥«¥Õ¥¿¡ÊKahuta¡Ë¶á¹Ù¤Î¶®Ã«¤Çµ¯¤¤¿Å¾Íî»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¾èµÒ¾è°÷24¿ÍÁ´°÷¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿°äÂ²¤Î½÷À¤ÏAFP¤Ë¡¢Éã¿Æ¡¢½÷¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¡¢1ºÐ¤Î¤ª¤¤¤òË´¤¯¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¡ÊBalochistan¡Ë½£¤Î¥Þ¥¯¥é¥ó±è´ß¥Ï¥¤¥¦¥¨¡¼¡ÊMakran Coastal Highway¡Ëµ¯¤¤¿ÊÌ¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢½äÎé¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Æþ¹ñ¤Ç¤¤º°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥¹¤¬Ã«¤ËÅ¾Íî¡£12¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¸½¾ì¤Ï¥¤¥é¥ó¹ñ¶¶á¹Ù¤ÎÄ®¥Ô¥·¥ó¡ÊPishin¡Ë¤«¤éÌó500¥¥íÎ¥¤ì¤¿»³³ÙÃÏÂÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¤Ï¡Ê¥¤¥é¥¯¤Î½¡¶µ¹Ô»ö¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ó¡ÊArbaeen¡Ë¤Î½äÎé¼Ô¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ñÎà¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¥¤¥é¥ó¹ñ¶¤ÇÄÉ¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢20Æü¤Ë¤â¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¿Í¤Î½äÎé¼Ô51¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬¥¤¥é¥ó¤Î¸¡Ìä½ê¤Ç²£Å¾¡¦±ê¾å¤·¡¢28¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥¹Å¾Íî¡¢27¿Í»àË´ Á´°÷¥¤¥ó¥É¿ÍÎ¹¹ÔµÒ
¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¼è¤êÄù¤Þ¤êµ¡¤ÎÇË²õ¹Ô°Ù¤á¤°¤êÀ¤ÏÀÆóÊ¬ °Ë
¡¦´Ú¹ñ¥¹¥¡¼¥Á¡¼¥à2Áª¼ê¤¬»àË´¤«¡¢NZ¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë
¡¡¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ö¡ÊPunjab¡Ë½£ËÌÉô¥«¥Õ¥¿¡ÊKahuta¡Ë¶á¹Ù¤Î¶®Ã«¤Çµ¯¤¤¿Å¾Íî»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¾èµÒ¾è°÷24¿ÍÁ´°÷¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿°äÂ²¤Î½÷À¤ÏAFP¤Ë¡¢Éã¿Æ¡¢½÷¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¡¢1ºÐ¤Î¤ª¤¤¤òË´¤¯¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¡ÊBalochistan¡Ë½£¤Î¥Þ¥¯¥é¥ó±è´ß¥Ï¥¤¥¦¥¨¡¼¡ÊMakran Coastal Highway¡Ëµ¯¤¤¿ÊÌ¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢½äÎé¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Æþ¹ñ¤Ç¤¤º°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥¹¤¬Ã«¤ËÅ¾Íî¡£12¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï¡Ö¥Ð¥¹¤Ï¡Ê¥¤¥é¥¯¤Î½¡¶µ¹Ô»ö¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ó¡ÊArbaeen¡Ë¤Î½äÎé¼Ô¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ñÎà¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ê¥¤¥é¥ó¹ñ¶¤ÇÄÉ¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢20Æü¤Ë¤â¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¿Í¤Î½äÎé¼Ô51¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥Ð¥¹¤¬¥¤¥é¥ó¤Î¸¡Ìä½ê¤Ç²£Å¾¡¦±ê¾å¤·¡¢28¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥¹Å¾Íî¡¢27¿Í»àË´ Á´°÷¥¤¥ó¥É¿ÍÎ¹¹ÔµÒ
¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¼è¤êÄù¤Þ¤êµ¡¤ÎÇË²õ¹Ô°Ù¤á¤°¤êÀ¤ÏÀÆóÊ¬ °Ë
¡¦´Ú¹ñ¥¹¥¡¼¥Á¡¼¥à2Áª¼ê¤¬»àË´¤«¡¢NZ¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë