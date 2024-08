IVEが渋谷エリア各所に登場！さらにMAGNET by SHIBUYA109ビッグボードにてピールオフ企画も実施

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ピールオフ企画では「ピースカード」がすべて剥がれるとメンバービジュアルが登場!フォトスポットとしても見逃せない

IVEが、8月28日のJAPAN 2nd EP『ALIVE』発売を記念して、東京・渋谷を中心に各所に登場。さらに、MAGNET by SHIBUYA109 ビッグボードにて「ピースカード」を剥がして持ち帰ることができるピールオフ企画も実施される(※メイン写真はハチコーボード2)。

ピールオフ企画は、お楽しみが満載。タイトル曲「CRUSH」のMV内に出てくるパズルをモチーフとした「ピースカード」は、裏面も「CRUSH」のMVに関連したデザインを採用。剥がしたあとも楽しめる仕様となっている。

また「ピースカード」がすべて剥がれるとメンバービジュアルが登場。フォトスポットとしても見逃せない。

掲出は東京・渋谷「MAGNET by SHIBUYA109 ビッグボード」にて8月26日から9月1日までの計7日間。「ピースカード」は8月26日10時から配布が開始され、なくなり次第終了となる。

リリース情報

2024.08.28 ON SALE

EP『ALIVE』

ライブ情報

『IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’ IN JAPAN』

09/04(水)東京・東京ドーム

09/05(木)東京・東京ドーム

IVE JAPAN OFFICIAL SITE

https://ive-official.jp