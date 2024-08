SpaceXの衛星インターネットサービス「Starlink」では、利用の際にアンテナなどのキットの購入が必要です。SpaceXは横行するキットの転売を阻止するため「地域外料金(Outside Region Fee)」を導入しています。Customer Support - Starlinkhttps://support.starlink.com/?topic=ff3e270d-5436-542c-6e20-a3738a6cae30

Going to get a Mini, on FB I saw people are buying in Columbia and having it shipped to US, seemingly with no issue. Have you? Can you confirm it works? (As per their site, you cannot buy in one country to use in another.)

byu/brennannnnnnnnnn inStarlink

Starlink has a pricey new plan to stop scalpers - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/23/24226684/starlink-satellite-internet-scalpers-feeStarlink Imposes 'Outside Region Fee' to Stop Unauthorized Resales | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/starlink-imposes-outside-region-fee-to-stop-unauthorized-resalesStarlink ends dish flipping with up to $300 regional penalty fee - NotebookCheck.net Newshttps://www.notebookcheck.net/Starlink-ends-dish-flipping-with-up-to-300-regional-penalty-fee.878513.0.htmlSpaceXはロシアや中東、アフリカの一部の市場におけるStarlinkのサービスを開始していませんが、非正規の代行業者による転売が横行していることが指摘されており、2024年3月にはニュージャージー州に住む男性が675個ものStarlink用キットを不正なクレジットカードを用いて転売目的で購入したとして逮捕される事件も発生しています。SpaceXの衛星通信サービス「Starlink」のキットが違法に取引されていることが報告される - GIGAZINEまた、アメリカ国内において599ドル(約8万6000円)で販売されている「Stalink Mini」は、コロンビアなどの一部のラテンアメリカ諸国では200ドル(約2万8000円)という低価格で販売されていることから、一部のユーザーはラテンアメリカ諸国でStarlink Miniを購入し、アメリカやカナダに持ち込んで正規価格よりも安く転売している実態が報告されています。これらの転売行為に対し、SpaceXは「地域外料金」を課すことを発表。「地域外料金」とは、「もともと販売された地域外」でアクティブ化されたStarlinkキットに対し、200ドル(約2万8000円)から300ドル(約4万3000円)の料金を請求するというものです。具体的には、Starlink Standard Actuated Kitを購入時の地域外でアクティブ化した場合200ドル、Starlink Miniをアクティブ化した場合300ドルの地域外料金が請求されます。またSpaceXは「地域外料金は現地通貨で請求される場合もあり、その際には為替の影響を受けて料金が高額になる場合もあります」と語り、国別の地域外料金のリストを(PDFファイル)公開しています。SpaceXは「許可されていない再販業者からStarlinkキットを購入した場合、地域外料金が適用される可能性があります」と警告しています。また、地域外料金はSpaceXから直接または認定小売業者から購入した場合請求されないとのことで、「SpaceXから直接、またはお住まいの地域の認定小売業者からキットを購入することをお勧めします」とSpaceXは忠告しました。