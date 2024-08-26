»³²¼¹¬µ±¤é£µ¿ÍÁÈ¡ÖWILD BLUE¡×9¡¦£¶¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¿¥×¥í¥Õ¥£¥ë°ìÍ÷
9·î6Æü¤ËÇÛ¿®¶Ê¡ÖWILD BLUE¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë5¿ÍÁÈÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡¢WILD BLUE¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ö¥ë¡¼¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Êó¹ð²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼»³²¼¹¬µ±¡Ê22¡Ë¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼µÜÉðñ¥¡Ê23¡Ë¡¢ÎëÀîÄ¾Ìï¡Ê20¡Ë¡¢ÃÓÅÄÍ¥ÅÍ¡Ê19¡Ë¡¢ÎëÍÛ¸þ¡Ê18¡Ë¤Î5¿Í¤ÇÁ´°÷¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥À¥ó¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
º£¸å¤Ï9·î7Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£11·î11Æü¤Ë¤Ï¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ã¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡ä
¢§»³²¼¹¬µ±¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤³¤¦¤¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë11·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆTBS·Ï¡Ö¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡£
¢§µÜÉðñ¥¡Ê¤ß¤ä¤¿¤±¡¦¤Ï¤ä¤Æ¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë1·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡£´Ú¹ñ¤Î»öÌ³½ê¤ÇÎý½¬À¸¤ò·Ð¸³¤·¡¢23Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç³èÆ°¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡¢´Ú¹ñ¸ì¡£
¢§ÎëÀîÄ¾Ìï¡Ê¤¹¤º¤«¤ï¡¦¤Ê¤ª¤ä¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¥À¥ó¥¹Âç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Î»öÌ³½ê¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¡£22Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡¢²Î¡¢DTM¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡Ë¡£
¢§ÃÓÅÄÍ¥ÅÍ¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤æ¤¦¤È¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë6·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡¢²Î¡£
¢§ÎëÍÛ¸þ¡Ê¤¹¤º¡¦¤Ò¤Ê¤¿¡Ë2005Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë11·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£´Ú¹ñ¤Î»öÌ³½ê¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡¢¤±¤ó¶Ì¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËö¤Ã»Ò¡£