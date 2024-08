【SMA50th】崎山蒼志、坂口有望らシンガーソングライター6組が集結！SMA50周年ライブ第18弾レポート到着

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■足立佳奈、甲田まひる、坂口有望、崎山蒼志、スピラ・スピカ、竹内アンナに加え、ゲストに佐伯隼也(クジラ夜の街)、櫻井海音が登場!

SMAに所属するシンガーソングライター足立佳奈、甲田まひる、坂口有望、崎山蒼志 、スピラ・スピカ、竹内アンナ、そしてゲストミュージシャンにクジラ夜の街のベース佐伯隼也、俳優でドラマーの櫻井海音の8名による『Solo×Solo みんなで 集まっちゃう?』が、8月23日に渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて開催された。

このライブは8人が所属する芸能プロダクションのソニー・ミュージックアーティスツ(SMA)の創立50周年記念ライブシリーズ『SMA 50th Anniversary』の第18弾。本稿では、ソロのアーティストが集まり、各アーティストの代表曲を様々なコラボで届けたイベントのオフィシャルレポートを掲載する。

■ライブレポート

開演時間ちょうどに照明が落ちた。誰もが聞いたことのあるあの楽曲のティンパニーの音に合わせて手拍子を煽りながらメンバー全員が登場。櫻井海音のドラムをきっかけに、SMAの先輩PUFFY「愛のしるし」を生演奏で披露。オープニングから会場は期待のこもる拍手がわきあがった。

そして、スピラ・スピカ幹葉が今回は普通の対バン形式ではなく、次々とコラボでバトンを渡しながらライブが進んでいくと説明し、「まずは甲田まひる!」といよいよ本編がスタート。

甲田まひるのTVアニメ『ぶっちぎり?!』EDテーマ「らぶじゅてーむ」で佐伯(Ba)と櫻井(Dr)の3人で会場をもりあげる。サビに合わせて踊るダンスが特徴的だ。

甲田の軽やかなピアノ演奏に乗せてスピラ・スピカが登場。TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』OPテーマ「燦々デイズ」を爽やかに歌いあげ、サビの「Be myself!!」で演奏隊も含めジャンプで観客をあおった。

ここからは女性アーティストが続いた。坂口有望のメジャーデビュー曲「好-じょし-」を坂口のアコギ演奏に、タンバリンを持って足立とスピラ・スピカが参加。足立佳奈「4321」では今回出演している女性アーティスト全員がハンドマイクで歌い上げ、「Put your hands up」の掛け声とともに会場全体で手を挙げ一体感が生まれた。

そして、アコースティックでのコラボが続いた。崎山蒼志のTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」EDテーマ「燈」では崎山のアコギと甲田のピアノで会場全体が心地よく、ムーディーな雰囲気に包まれた。

甲田と坂口が入れ替わり、TVアニメ『ホリミヤ -piece-』エンディングテーマ「URL」を坂口と崎山2組による上質なアコースティックデュオを披露し、会場のボルテージは徐々に上がっていく。

ステージは一転し、プライベートでも仲良しという甲田と坂口が甲田まひる「22」を佐伯と櫻井を迎え、エモーショナルなバンドサウンドにてオーディエンスを魅了した。

ここで、ドラムを演奏していた櫻井がハンドマイクを持って前に出た。櫻井海音が主演を務めたWOWOW連続ドラマW-30『アオハライドSeason1/Season2』主題歌「この雨がやんだら」を足立佳奈が担当したという話から、今回はふたりで主題歌を歌唱し、会場が和やかなムードに包まれた。

竹内アンナにバトンが渡され披露したのが「ALRIGHT」。足立とふたりで歌い仲の良さが垣間見られたステージだった。そのままスピラ・スピカのライブ定番曲「じゃんけんキング」へと続き、スピラ・スピカが会場を巻き込みながら元気いっぱいに歌い、竹内アンナがギターで刻むメロディーが会場に笑顔を届けた。最後のじゃんけんでは崎山蒼志が登場し、照れながらジャンケンをする姿で会場をさらに沸かせた。

崎山蒼志がギターを持ち、櫻井、佐伯もジョインして披露されたのが、竹内アンナの「I My Me Myself」だった。アップテンポの楽曲で観客も手を挙げてライブ後半での盛り上がりを見せた。本編最後となる楽曲は崎山蒼志の代表曲「Samidare」へ。「Samidare」のMVで出演した櫻井と佐伯の編成が初のライブ披露となるレアなライブが見れるのもSMAのイベントならではのスペシャルな企画となったことは間違いない。

本編が終了し、観客からのアンコールに応え、メンバー全員が出てくると思いきや、今日の男性メンバーだけで登場し、“漢の熱い話”となる崎山、櫻井、佐伯でトークを披露し会場に笑いを届けた。そしてこの日の出演者全員を呼び込み、この日のためだけに作ったグッズを紹介。ここで抽選会が行われ、アーティストがクジ引きをして選ばれた人にサイン入りのグッズがプレゼントされる企画もあり、ファンにはうれしい企画があるなど多岐にわたって観客へエンタメを届けた。

最後にアンコールで1曲披露すると始まったのは、SMAで大先輩にあたる氣志團の「One Night Carnival」だった。後ろを向き踊りだし、振り向くとメンバー全員がサングラスをかけているというサプライズも演出され、笑顔に包まれたライブが終演した。

鳴り止まない歓声とともに、ステージをあとにしていくメンバーたち。各アーティストの観客がひとつになり、『Solo×Solo みんなで 集まっちゃう?』は幕を閉じた。また、このメンバーでこのステージに帰ってくる日がもう待ち遠しい。

<セットリスト>

1. 愛のしるし/PUFFY(全員)

2. らぶじゅてーむ/甲田まひる(甲田まひる×櫻井海音×佐伯隼也)

3. 燦々デイズ/スピラ・スピカ(スピラ・スピカ×甲田まひる×櫻井海音×佐伯隼也)

4. 好-じょし-/坂口有望(坂口有望×スピラ・スピカ×足立佳奈)

5. 4321/足立佳奈(足立佳奈×甲田まひる×スピラ・スピカ×坂口有望×竹内アンナ)

6. 燈/崎山蒼志(崎山蒼志×甲田まひる)

7. URL/坂口有望(坂口有望×崎山蒼志)

8. 22/甲田まひる(甲田まひる×坂口有望×櫻井海音×佐伯隼也)

9. この雨が止んだら/足立佳奈(足立佳奈×櫻井海音)

10. ALRIGHT/竹内アンナ(竹内アンナ×足立佳奈)

11. じゃんけんキング/スピラ・スピカ(スピラ・スピカ×竹内アンナ×崎山蒼志)

12. I My Me Myself/竹内アンナ(竹内アンナ×崎山蒼志×櫻井海音×佐伯隼也)

13. Samidare/崎山蒼志(崎山蒼志×櫻井海音×佐伯隼也)

En. One Night Carnival/氣志團(全員)

