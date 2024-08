ハーゲンダッツが展開する、植物性ミルクアイスシリーズ「GREEN CRAFT(グリーンクラフト)」

シリーズ初の和フレーバーとして、香ばしいほうじ茶ととろ〜り黒みつのアイス「ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ『ほうじ茶黒みつ』」が期間限定で販売されます☆

ハーゲンダッツ GREEN CRAFT(グリーンクラフト)ミニカップ『ほうじ茶黒みつ』

価格:351円(税込)

発売日:2024年9月3日(火)

内容量:110ml

販売先:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

ハーゲンダッツから「ハーゲンダッツ GREEN CRAFT(グリーンクラフト) ミニカップ『ほうじ茶黒みつ』」が期間限定で登場。

香ばしいほうじ茶ととろ〜りとした黒みつを組み合わせた和スイーツ感覚の豆乳アイスです。

植物性ミルクを使用したシリーズ「GREEN CRAFT」で展開される、初の”和”フレーバーとなります☆

今回は、スイーツ感のあるフレーバーとして、豆乳と相性のよいほうじ茶と黒みつの人気の組み合わせに着目。

香ばしく濃厚な味わいが楽しめる豆乳ベースのほうじ茶アイスに、上品な甘さの黒みつソースを混ぜ合わせてあります。

豆乳の風味が少なく、豆乳の味が苦手な方もおいしく食べられる、ハーゲンダッツならではの贅沢感のあるアイスです☆

こだわりポイント1「クリーミーな豆乳をベースにした香ばしいほうじ茶アイス」

風味・香ばしさを存分に堪能できる「ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ『ほうじ茶黒みつ』」

程よい苦味・渋さが楽しめるほうじ茶の茶葉と、香ばしさが特長のほうじ茶エキスの両方が使用されています。

こだわりポイント2「アクセントとなるとろ〜り食感の黒みつソース」

ほうじ茶と相性のよい、コクのある濃厚な味わいの黒みつソースに仕上げられているのもポイント。

黒みつソースが風味のアクセントとなり、全体がスイーツ感のある味わいにまとめられます。

GREEN CRAFT(グリーンクラフト)について

GREEN CRAFTは、注目素材「植物性ミルク」をベースにした、牛乳不使用のシリーズです。

植物性ミルクの中でも、日本市場で馴染み深い“豆乳”を使用し、従来のハーゲンダッツにはなかった、“からだ想い”と“ご褒美感”を両立させています。

香ばしいほうじ茶ととろ〜り黒みつの和の味わいにほっこりする、ハーゲンダッツならではのリッチな豆乳アイス。

「ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ『ほうじ茶黒みつ』」は、2024年9月3日(火)より、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどに期間限定で登場します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 和スイーツ感覚の豆乳アイス!ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ『ほうじ茶黒みつ』 appeared first on Dtimes.