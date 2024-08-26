ºå¿À¡¡£³£°Æü¤«¤é¤Îµð¿Í£³Ï¢Àï¤Çº£Ç¯£²ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥Ó¥¢¥Õ¥§¥¹¥¿¡×³«ºÅ¡¡»å°æ²ÅÃË»á¤ÎÀ¸´¥ÇÕ¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â
¡¡ºå¿À¤Ï£²£¶Æü¡¢µð¿Í£³Ï¢Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë£³£°Æü¤«¤é£¹·î£±Æü¤Ë¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¥Õ¡¼¥É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè£±£±ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö¹Ã»Ò±à¡¡¥Ó¥¢¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µå¾ì¥Ó¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È¡ÊÇä¤ê»Ò¡Ë¤¬µå¾ì³°¼þ¤Ç¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ê¤ÉÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¥ê¥ó¥É¥é¥Õ¥È¥«¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¹¥É¾¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥¢¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤âÂè£±ÃÆ¤È°Û¤Ê¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Î¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ëºå¿À£Ï£Â¤Ç¡Ö£²£°£²£´Ç¯ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì´¥ÇÕ¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¡×¤Î»å°æ²ÅÃË»á¤Ë¤è¤ëÀ¸´¥ÇÕ¡Ê£³£°Æü¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê£³£±Æü¡Ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£