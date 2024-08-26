¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Î¥Ð¥¹»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤° Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÃ«Äì¤ä¼ÐÌÌ¤ËÅ¾Íî ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿Í°Ê¾å»àË´
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÇÁö¹ÔÃæ¤Î¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÃ«Äì¤ä¼ÐÌÌ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ30¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥óËÌÅìÉô¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ö½£¤Ç25Æü¡¢¶¶¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¥Ð¥¹¤¬Ã«Äì¤ËÅ¾Íî¤·¡¢½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â23¿Í¤¬»àË´¡¢7¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÆîÀ¾Éô¥Ð¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó½£¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉ¤Î½äÎé¼Ô¤é¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤Î¼ÐÌÌ¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â12¿Í¤¬»àË´¡¢32¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½äÎé¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥¤¥é¥ó¤«¤éÌá¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¸Î¾ã¤¬»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤¬¼é¤é¤ì¤º¡¢Æ»Ï©¤ÎÀ°È÷¾õÂÖ¤¬°¤¤¤³¤È¤«¤é¥Ð¥¹¤Î»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£