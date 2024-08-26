SixTONESÅÄÃæ¼ù¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡×¼Çµï¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤ÊýÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/08/26¡ÛSixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¤¬¡¢9·î2ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØCHEER¡Ê¥Á¥¢¡Ë Vol.49¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¼Çµï¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤ÊýÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¼ù¡¢¶»¸µÂçÃÀ³«¤±¤¬¥»¥¯¥·¡¼ Ç¨¤ìÈ©µ±¤¯
º£²ó¤Ï¡¢10·î25Æü¤Ë¸ø³«¤¹¤ë±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇACMA¡§GAME ºÇ¸å¤Î¸°¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼Çµï¡¢¤½¤·¤ÆÅÄÃæ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¡È°ËâÅª¤ÊÎÏ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÏÁÇ¿Í¤À¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¤Ï¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤¦¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡£ËÍ¡¢SixTONES°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯ÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ëËÜ¶È°Ê³°¤Î¤ª»Å»ö¤Î¤È¤¤â¶ËÎÏ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤¿²»³Ú¤Ø¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤³¤³À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤ÏºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë½Ö´Ö¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¹¤´¤¯ÌÀ³Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ø¤³¤³¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡©¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤âÀµÄ¾¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢µÕ¤ËÇ³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°ËâÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÉÕÏ¿¤Î¡Ö9 BOARD PINUP¡×¤Ë¤Ï¡¢7 MEN »ø¤¬ÅÐ¾ì¡£É½ÌÌ¡¦Î¢ÌÌ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë·×9ÅÀ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¼ù¡¢¶»¸µÂçÃÀ³«¤±¤¬¥»¥¯¥·¡¼ Ç¨¤ìÈ©µ±¤¯
¢¡ÅÄÃæ¼ù¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ï¡ÖÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¡×
º£²ó¤Ï¡¢10·î25Æü¤Ë¸ø³«¤¹¤ë±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇACMA¡§GAME ºÇ¸å¤Î¸°¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼Çµï¡¢¤½¤·¤ÆÅÄÃæ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¡È°ËâÅª¤ÊÎÏ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Çµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÏÁÇ¿Í¤À¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¤Ï¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤¦¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡£ËÍ¡¢SixTONES°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¯ÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ëËÜ¶È°Ê³°¤Î¤ª»Å»ö¤Î¤È¤¤â¶ËÎÏ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡7 MEN »ø¤âÅÐ¾ì
ÉÕÏ¿¤Î¡Ö9 BOARD PINUP¡×¤Ë¤Ï¡¢7 MEN »ø¤¬ÅÐ¾ì¡£É½ÌÌ¡¦Î¢ÌÌ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë·×9ÅÀ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û